الجمعة 19 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عهد نتنياهو انتهى وانفجار سياسي صهيوني قريبا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
عواصم - تواصل الصحافة العالمية تسليط الضوء على تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وتداعياتها على المشهد الإقليمي، فضلا عن مدى حاجة الاحتلال للمساعدات العسكرية الأميركية.اضافة اعلان
وفي هذا الإطار، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إن عهد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو انتهى، ونقلت استنادا إلى مصادرها أن هناك اعتقادا متزايدا بأن أيام نتنياهو على رأس حزب الليكود أصبحت معدودة رغم محاولة تشكيل جبهة لدعمه.
وأشارت الصحيفة إلى أن "قاعدة الحزب تعتقد أن نتنياهو لن يفي بوعوده باستعادة جميع المحتجزين (الأسرى)".
وكشف أن أعضاء من حزب الليكود في الكنيست يعملون خلف الكواليس مع خلفاء محتملين لنتنياهو، مشيرة إلى أن "الانفجار السياسي" أقرب للسطح مما يبدو، ويمكن أن يحدث في غضون أسبوعين إلى شهرين.
بدورها قالت صحيفة "هآرتس" الصهيونية، إن الحرب ضد حماس كشفت عن حاجة الاحتلال أكثر من أي وقت مضى إلى المساعدات الأميركية، وكشفت فجوة كبيرة في الإنتاج الصهيوني للأسلحة، محذرة من أن حربا أخرى مع حزب الله اللبناني تعني حاجتها للمزيد من الدعم العسكري الأميركي.
وبينما لا يمكن تدارك هذا النقص في وقت قريب -تقول الصحيفة- يخاطر الاعتماد على واشنطن، بمنحها مساحة أوسع للتدخل في سير الصراع، ويضع الاحتلال في منافسة مع دول أخرى؛ مثل: أوكرانيا لتأمين القدر الكافي من الأسلحة والذخيرة.
معاناة الغزيين
أما صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية فتناولت في تقرير لها، أزمة الاتصالات في قطاع غزة في ظل الحرب المستمرة وأثرها في مفاقمة معاناة السكان.
وأشارت إلى أن الانقطاعات المتكررة في شبكة الهاتف تعيق تنسيق عمليات الإجلاء المعقدة أصلا، وتزيد من تحديات مَن يسعون للاطمئنان على أقاربهم ومعارفهم بأي وسيلة أو تأمين بعض حاجياتهم، في وقت يجد الصحفيون صعوبة في محاولاتهم إطلاع العالم بحجم المعاناة داخل القطاع.
وسلطت صحيفة "غارديان" البريطانية، الضوء على تقرير للجنة حماية الصحفيين وضَع الاحتلال ضمن قائمة "أسوأ سجّاني الصحفيين"، ويذكر أن الاعتقال عينة من المخاطر التي تتهدد الصحفيين الفلسطينيين في غزة.
وحسب الصحيفة، يضع التصنيف الاحتلال مع مجموعة سيئة السمعة من الدول الاستبدادية التي لها تاريخ في سجن الصحفيين، وذلك بسبب احتجازها صحفيين فلسطينيين دون محاكمتهم منذ بداية الحرب في غزة.
أزمة البحر الأحمر
بدوره، استبعد تقرير في مجلة "إيكونوميست" البريطانية، أن تؤدي العقوبات الأميركية إلى تغيير سلوك جماعة أنصار الله الحوثيين في البحر الأحمر، ويعدّها أداة ضعيفة أثبتت إخفاقها خلال السنوات الماضية في الضغط عليهم.
وأشار التقرير إلى أن للحوثيين أن يلتفُّوا على العقوبات ويحصلوا على الموارد الضرورية، وحتى تأمين حصولهم على المزيد من الأسلحة، وعزّز التقرير طرحه بالقول إن المسؤولين الأميركيين يعترفون سرا بأن تهديد الحوثيين للشحن البحري سيظل قائما.
الخلافات والانقسامات
يعيش الكيان الصهيوني منذ اندلاع معركة طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول(اكتوبر) 2023 رد فعل متشابك بين سياسة المؤسسة العسكرية والرسمية والحراك الاجتماعي الصهيوني، وهو ما يتمثل بصراع خفي بين مختلف عناصر ومفاصل الدولة التي هيمنت عليها الخلافات والانقسامات.
وتجلت هذه الانقسامات الداخلية بالسجال حول الإخفاق في منع "طوفان الأقصى"، والفشل في تحقيق أهداف الحرب، المتلخصة بتقويض ترسانة حماس العسكرية والقضاء على حكمها في قطاع غزة، وإعادة جميع المحتجزين بيد المقاومة.
تعود تعقيدات المشهد الصهيوني إلى تشكيل الحكومة الـ37 برئاسة بنيامين نتنياهو، في 29 كانون الأول(ديسمبر) 2022، بعد انتخابات الكنيست التي جرت في الأول من تشرين الثاني(نوفمبر) من نفس العام، حيث أسست لبداية الشرخ والتصدع المجتمعي والسياسي والعسكري الذي يعصف بالحياة العامة للصهاينة.
وتكونت الحكومة الائتلافية التي حظيت بدعم 64 نائبا من أعضاء الكنيست من أصل 120، ومن 6 أحزاب هي: حزب الليكود، والأحزاب الحريدية "يهودية التوراة"، وحزب "شاس"، وأحزاب المستوطنين واليمين المتطرف ممثلة بـ"تحالف الصهيونية الدينية"، وحزبي "عظمة يهودية" و"نوعام".-(وكالات)
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