عودة الأمل لأوكرانيا بالحصول على "إف- 16".. وروسيا تتوعد

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عواصم - فيما عاد الأمل لأوكرانيا بعد موافقة الولايات المتحدة على تسليم الدانمارك وهولندا لكييف، مقاتلات "إف-16" قال مسؤول أميركي في أن تغير تلك الطائرات مسار الحرب.ورحبت فيه أوكرانيا بموافقة واشنطن على تسليمها مقاتلات "إف-16" ، وقال المتحدث باسم القوات الجوية يوري إهنات إن تزويد بلاده بمقاتلات "إف-16" من شأنه تغيير شكل الحرب مع روسيا.وفي وقت سابق من أول من أمس أعلنت الدانمارك حصولها على موافقة أميركية لإرسال طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا بمجرد الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين.وعلى وقع التطور في موضوع المقاتلات اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع كبار قادة الجيش بمدينة روستوف جنوبي البلاد، فيما قال الكرملين في بيان إن الرئيس "استمع إلى تقارير رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف، وقادة المناطق العسكرية وغيرهم من كبار الضباط في قيادة العملية العسكرية في أوكرانيا".في المقابل، حذر سفير روسيا لدى واشنطن من أن تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" القادرة على حمل أسلحة نووية يهدد بعواقب وخيمة.وذكرت صحيفة الواشنطن بوست الأميركية أن مسؤولا رفيعا بإدارة الرئيس جو بايدن كشف عن أن المشكلة تتمثل في اختراق الخط الدفاعي الرئيسي للقوات الروسية، مستبعدا أن تكون "إف-16" أو الصواريخ طويلة المدى ستشكل علاجا حاسما لهذه المعضلة.من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن تصعيد واشنطن وحلف شمال الأطلسي (الناتو) للصراع في أوكرانيا قد يؤدي إلى صدام مباشر بين القوى النووية "يجب منعه".وأضاف في مقابلة صحفية أن سياسة روسيا في مجال الردع النووي ذات طبيعة دفاعية، وأنه من المفروض أن تواجه بلاده الرغبة المستمرة لما سماها الأقلية الغربية في مواصلة توسعها العسكري والسياسي والمالي والاقتصادي.وقال لافروف إن امتلاك أسلحة نووية يهدف لحماية البلاد من تهديدات أمنية، مضيفا أن موسكو تواصل تذكير الغرب بالمخاطر لمنع اندلاع صراع أسلحة نووية.وأشار في مقابلة مع مجلة إنترناشونال أفيرز الرسمية، نشرت أمس إلى أن "امتلاك أسلحة نووية اليوم هو الرد الممكن الوحيد على بعض التهديدات الخارجية الخطيرة لبلادنا".وفي الشهر الماضي، قال الرئيس الروسي إن بلاده ستضطر لاستخدام سلاح نووي إذا نجح الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا على القوات الروسية.وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأميركي تهديد روسيا باستخدام أسلحة نووية تكتيكية بأنه "واقعي" بينما قال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ إن الحلف لم يرصد أي تغييرات بالقوات النووية الروسية.في غضون أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس أن مسيرة أوكرانية استهدفت مطارا عسكريا في منطقة نوفغورود، ما أدى إلى نشوب حريق وألحق أضرارا بطائرة حربية.وأضافت الوزارة في بيان أن الهجوم لم يسفر عن إصابات وسرعان ما تم إخماد الحريق.وقبل ذلك قالت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي تمكنت في ساعة مبكرة من صباح أمس من تدمير صاروخ "إس-200" في الجو استخدمته القوات الأوكرانية لمهاجمة منشآت في شبه جزيرة القرم، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار مادية.وفي المقابل، نشرت قيادة عمليات الجنوب بالجيش الأوكراني صورا قالت إنها لتدمير قارب روسي أثناء محاولة إنزال برمائي على الضفة الغربية لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون جنوب شرقي أوكرانيا.وقالت قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية إن الجيش نفذ هذه المهمة باستخدام مسيرات انتحارية.كما قالت قيادة القوات الجوية الأوكرانية في بيان إن الدفاع الجوي تمكن من إسقاط 15 مسيرة من نوع شاهد، من مجموع 17 مسيرة دخلت البلاد من الحدود الشمالية قرب خاركييف، وحاولت مهاجمة أهداف شمال ووسط وغرب البلاد.بدورها، أعلنت الاستخبارات الأوكرانية تنفيذها عملية استخبارية استهدفت مقر شرطة مدينة إينورهودار التابعة لمقاطعة زاباروجيا جنوب شرقي البلاد، بواسطة طائرة مسيرة انتحارية.ونشرت الاستخبارات الأوكرانية مقطعا مصورا قالت إنه لعملية الاستهداف. وأضافت أن المسيرة الانتحارية استهدفت اجتماعا أمنيا، وقد تعرضعدد من حاضريه لإصابات.وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم أن الخسائر البشرية "الهائلة" في صفوف القوات الأوكرانية والروسية منذ بدء الحرب في شباط (فبراير) 2022 تقترب من 500 ألف قتيل وجريح.وقالت الصحيفة الأميركية إن الخسائر في صفوف الجيش الروسي تقترب من 300 ألف، بينهم ما يصل إلى 120 ألف قتيل، ونحو 170-180 ألف مصاب.كما نقلت "واشنطن بوست" عن مصادر مطلعة أن تقييم الاستخبارات الأميركية بشأن كييف يشير إلى أن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية لن يمكنها من تحقيق هدفها بقطع الجسر البري بين روسيا وشبه جزيرة القرم.ووفقا للتقييم الاستخباراتي الأميركي، فإن القوات الأوكرانية نجحت في التقدم على محاور عدة وحققت مكاسب تدريجية، لكنها لم تنجح حتى الآن في اختراق خط الدفاع الرئيسي للقوات الروسية.-(وكالات)