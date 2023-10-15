عين الاحتلال على أنفاق غزة.. أين تخفي حماس الأسرى؟

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عواصم- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مقاتلي حركة حماس احتجزوا نحو 120 أسيرا عندما شنوا هجوما مفاجئا على الاحتلال وقتلوا بالرصاص أكثر من 1300 شخص، بينهم مدنيون، وذلك في السابع من تشرين الاول(أكتوبر) الحالي.وامس، قال متحدث للجيش الإسرائيلي لشبكة "سي إن إن" CNN الأميركية، إن "الجيش يرجح احتجاز الرهائن في أنفاق تحت الأرض داخل غزة"، مضيفا: "نعلم أن أي عملية برية في غزة ستكون معقدة بسبب الأنفاق".كما أكد أن الاحتلال سيبدأ "عمليات عسكرية كبيرة" في غزة بمجرد التأكد من مغادرة المدنيين إلى جنوب القطاع.لكن يبقى السؤال.. ما الذي نعرفه عن الأسرى داخل غزة وما الجهود المبذولة لتحريرهم؟هل هناك دليل يثبت أنهم أحياء؟بعد أسبوع من حالة عدم اليقين، قال جيش الاحتلال إن حماس أسرت ما لا يقل عن 120 شخصا، بينهم مدنيون وجنود، ويقدر أن عددهم قد يصل إلى 150 شخصا، بدون التأكد ما إذا كانوا أحياء أم أمواتا.ومن بين الأسرى جنود ونساء وأطفال وكبار في السن، بالإضافة إلى عمال أجانب وأشخاص يحملون جنسية مزدوجة.وقد جاءت الأدلة على عمليات الخطف من الصور التي التقطتها حماس ونشرتها أثناء الهجوم وبعده.وأظهرت البيانات الواردة من بعض هواتف المحتلين أنهم في الأراضي الفلسطينية.وقالت حركة حماس، التي هددت بقتل لأسرى ردا على أي هجمات للاحتلال غير معلنة على أهداف مدنية، إن 22 منهم قتلوا في القصف على القطاع، رغم أنه لا يمكن حتى الآن التحقق من ذلك.واستشهد أكثر من 2200 شخص في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ الأسبوع الماضي.كيف تتعامل إسرائيل مع الأزمة؟قامت الحكومة الإسرائيلية بتعيين جال هيرش، الجنرال السابق المتورط في فضيحة فساد، لتنسيق أزمة الأسرى، وهو تعيين دانه المراقبون.ويدير هذا الملف أيضا مفاوض من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "أف بي آي" FBI، لوجود عدد من المواطنين الأميركيين بين الأسرى.وعلى الأرض، قامت قوات الاحتلال بمداهمات في قطاع غزة مساء الجمعة الفائت "بحثا عن أدلة لتحديد مكان الأسرى"، لمعرفة ما إذا كانوا أحياء أو أمواتا.ويعتقد بأن وحدة كوماندوز النخبة "سايريت ماتكال" هي في وضع أفضل للقيام بأي توغل لتحرير هؤلاء الأسرى.ومع ذلك، سيواجه الجنود مهمة صعبة لتحديد مكانهم، إذ من المعروف أن حركة حماس تعمل بنظام الخلايا اللامركزية. -(وكالات)