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العرب والعالم
الثلاثاء 12 آذار 2024
12:43 ص
غارات أميركية بريطانية شمالي اليمن
مقاتلة أميركية تقلع للمشاركة في شن ضربات ضد الحوثيين في اليمن
قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين) إن "العدوان الأميركي البريطاني" استهدف بـ5 غارات مديرية مجز بمحافظة صعدة شمالي اليمن.
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