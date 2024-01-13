السبت 13 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غارات أميركية جديدة تستهدف قاعدة حوثية قرب مطار صنعاء

طائرة أميركية شاركت في العدوان على اليمن
طائرة أميركية شاركت في العدوان على اليمن
أفادت وسائل إعلام حوثية بوقوع غارات أميركية جديدة مساء الجمعة استهدفت قاعدة الديلمي قرب مطار صنعاء.
وقالت قناة ABC أن الجيش الأميركي نفذ ضربة انتقامية ضد أهداف حوثية في اليمن استهدفت منشأة رادار .اضافة اعلان

يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أن الولايات المتحدة وحلفاءها استهدفوا حوالي 30 موقعا مختلفا، باستخدام أكثر من 150 قذيفة خلال الضربات التي نفذت على اليمن.
وقال رايدر إنه خلال الموجة الأولى من الضربات تمت مهاجمة 16 موقعا، ثم استهدف الحلفاء لاحقا 12 موقعا آخر.

وأضاف: "كان هناك حوالي 30 موقعا مختلفا. وتم استخدام أكثر من 150 قذيفة مختلفة". وأشار إلى أنه في كل موقع يوجد عدة أهداف.
وأكد أن العسكريين الأمريكيون يتوقعون ردا من اليمنيين بشكل أو بآخر، وقد تم تسجيل إطلاق صاروخ مضاد للسفن ولكنه لم يصب أي مكان.
وصرح قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال ليكسوس غرينكويتش في وقت سباق أنه تم شن ضربات ضد 60 هدفا في 16 موقعا تابعا للحوثيين، واستخدام أكثر من 100 صاروخ موجه في تلك الضربات.
وأشار الجنرال الأمريكي إلى أن الغارات استهدفت مراكز قيادة ومخازن ذخيرة وأنظمة إطلاق صواريخ ومسيرات.
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