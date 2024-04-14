الأحد 14 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

جدد الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، غاراته على عدد من البلدات اللبنانية الحدودية الجنوبية.


وبحسب مصدر أمني لبناني تحدث لمراسل"بترا" في بيروت فقد "شن الطيران الإسرائيلي غارات على بلدات الضهيرة، مارون الرأس وحولا والحي المحاذي لمدينة بنت جبيل، مدمرا عددا من المنازل، وأُتبعت الغارات بقصف مدفعي طاول الأحياء السكنية في بلدة عيتا الشعب".اضافة اعلان
وأضاف" حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، كما أطلق الجيش الإسرائيلي القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق".--(بترا)

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