غارات ومعارك ضارية شرق رفح والمقاومة تقصف عسقلان

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الأراضي المحتلة - كثف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية أمس على قطاع غزة مخلفة عشرات الشهداء والمصابين، في حين تخوض المقاومة معارك ضارية مع الاحتلال في عدد من المحاور خصوصا شرق رفح.وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن جيش الاحتلال ارتكب، خلال الساعات الـ24 الأخيرة 8 مجازر في القطاع راح ضحيتها 82 شهيدا و234 مصابا.وقالت الوزارة في بيان إن العدد الإجمالي لضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ارتفع إلى 35 ألفا و173 شهيدا، والجرحى إلى 79 ألفا و61.وذكرت أنباء بأن طائرات الاحتلال أغارت على موقع قرب المدرسة الأولى بمخيم في النصيرات. موضحة أن شهداء وجرحى سقطوا في مجزرة استهدفت منزلا مأهولا من 4 طوابق لعائلة كراجة في مخيم النصيرات الجديد.وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني سقوط 8 شهداء على الأقل في القصف الذي استهدف مخيم النصيرات، واستشهد كذلك فلسطينيان وأصيب العشرات، في غارات إسرائيلية على منازل بمخيم جباليا شمالي القطاع.وفي حي الزيتون جنوب مدينة غزة، شن جيش الاحتلال قصفا مدفعيا استهدف محيط مدرسة شهداء الزيتون وسط الحي. وسقط عدد من المصابين جراء قصف استهدف منزلا غرب مدينة غزة.وفي رفح، ذكرت أنباء بأن غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة الشرقية للمدينة جنوبي قطاع غزة، خلفت 4 إصابات وصلت إلى مستشفى غزة الأوروبي منها إصابة حرجة إثر استهداف منزل لعائلة أبو طعيمة في خان يونس، وأدى القصف إلى تدمير المنزل بالكامل.وعلى صعيد التطورات الميدانية، قالت كتائب القسام إنها قصفت قوات الاحتلال الموجودة داخل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بقذائف هاون، مضيفة أنها استهدفت ناقلة جند ودبابة لجيش الاحتلال بعبوتي "شواظ" بمنطقة حي السلام شرق رفح.وبثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تسجيلا مصورا لاستهدافها ناقلة جند لجيش الاحتلال بقذيفة "الياسين 105" شرق مدينة رفح.كما بثت كتائب القسام، تسجيلا مصورا قالت إنه يظهر إطلاق دفعة من الصواريخ تجاه مدينة عسقلان جنوب إسرائيل.بدورها بثت سرايا القدس مشاهد تظهر استهداف مقاتليها الحشود العسكرية للاحتلال والآليات المتوغلة شرق رفح.من جانبه، أعلن جيش الاحتلال أن 11 جنديا، و3 موظفين بوزارة الدفاع أصيبوا في معارك قطاع غزة في الساعات الماضية.وكان أعلن في بيان أول من أمس أن موظفا تابعا لوزارة الدفاع أصيب بجروح خطيرة، وأصيب اثنان آخران بجروح طفيفة في جنوب القطاع وهم يقومون بأعمال لوجستية. بينما أصيب الجنود في معارك شمال القطاع وجنوبه.وأقر جيش الاحتلال خلال الأيام الماضية بمقتل وإصابة العشرات من جنوده خلال المعارك في غزة خاصة في جنوب القطاع، حيث أعلن عن بدء عملية عسكرية لاجتياح رفح الأسبوع الماضي، وسط رفض وتنديد دولي واسع.وفي الضفة المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرى وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، في حين اعتدى مستوطنون إسرائيليون على ممتلكات فلسطينية وأحرقوا أراضي زراعية.وذكرت أنباء بأن قوات الاحتلال اقتحمت صباح أمس مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، ودهمت عدة منازل واعتقلت شابا فلسطينيا بعد مداهمة منزله بالمدينة الواقعة شمالي الضفة.وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال معززة بعدد من الآليات العسكرية دهمت شارع عمان شرقي نابلس، واقتحمت منازل عدة وفتشتها ونكلت بالسكان. واعتقلت أحد الشبان قبل أن تنسحب منه.وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس بالضفة الغربية خلال اقتحامها المدينة. كما أظهرت مقاطع فيديو بثتها مواقع فلسطينية قوات الاحتلال وهي تنسحب من البلدة القديمة في نابلس بعد اقتحامها لعدة ساعات.واقتحم مستوطنون أمس تحت حماية جيش الاحتلال موقع تل ماعين الأثري شرق يطا جنوب الخليل، وذكرت مصادر محلية فلسطينية إن مجموعة من المستوطنين اعتدت على شابين فلسطينيين قرب بلدة دوما جنوب شرق نابلس.كما ذكرت مواقع إخبارية فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت أمس بلدتي دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وبني نعيم شرق مدينة الخليل.يذكر أن الاحتلال بموازاة حربه على غزة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، صعّد عملياته بالضفة مخلفا 498 شهيدا ونحو 5 آلاف جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.وارتفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية المحتلة إلى 8710 فلسطينيين منذ ذلك التاريخ، وفق أرقام جديدة صادرة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني.-(وكالات)