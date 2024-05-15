الأربعاء 15 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غالانت: سأعارض أي حكم عسكري إسرائيلي لقطاع غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت
وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت


قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الأربعاء إن هدفنا في قطاع غزة لم يتغير وهو إعادة أبنائنا المختطفين هناك.


وأضاف" نستعين بالولايات المتحدة في حربنا الحالية ونقوم بتسوية خلافاتنا في الغرف المغلقة."

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وتابع ، "ينبغي علينا القضاء على القدرات المدنية لحماس، يجب العمل على إيجاد بدائل مدنية لحماس شريطة ألا تكون عدائية لنا."


وقال غالانت، "في نهاية عمليتنا العسكرية في غزة تتطلب عملا سياسيا في اليوم التالي للحرب، وأدعو نتنياهو إلى إعلان أن إسرائيل لن تسيطر مدنيا على قطاع غزة وإيجاد بديل لحركة حماس.


وبين غالنت، أنه سيعارض أي حكم عسكري إسرائيلي لقطاع غزة لأنه سيكون دمويا ومكلفا وسيستمر أعواما، مضيفا أن جهوده لإثارة قضية الحكم في غزة بعد الحرب لم تجد استجابة من قبل حكومة نتنياهو، وأنه يجب اتخاذ قرارات حاسمة وإن كانت صعبة.

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