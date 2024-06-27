 
الخميس 27 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غالانت: قادرون على إعادة لبنان إلى العصر الحجري

وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت - (أرشفيية)
وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت - (أرشيفية)

قال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت إن "إسرائيل لا تريد حربا في لبنان وتفضل الحل الدبلوماسي، لكنها لا تستطيع القبول بوجود تشكيلات عسكرية لحزب الله على حدودها".

وأضاف غالانت أن "الجيش الإسرائيلي قادر على إعادة لبنان إلى العصر الحجري، لكننا لا نريد أن نفعل ذلك".

اضافة اعلان


وتابع: "أعدت التأكيد على التزام إسرائيل بالاتفاق الذي طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار والرهائن".

وأشار غالانت إلى أنه ناقش مع المسؤولين الأميركيين مقترحات اليوم التالي لما بعد حرب غزة.

وأردف: "أعمل على مقترح بشأن غزة ما بعد الحرب يشمل الفلسطينيين والشركاء الإقليميين وأميركا".

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
بلينكن يزور السعودية ومصر لبحث وقف الحرب

وزير الخارجية الأميركي ينبه "إسرائيل" من لبنان

25 حزيران 2024
مصنع ‌‏"بلاسان" للصناعات العسكرية في ‏مستوطنة "سعسع"

حزب الله يستهدف مصنع صناعات عسكرية للاحتلال

19 حزيران 2024
صواريخ حزب الله

إعلام عبري: الحكومة الإسرائيلية سلّمت الشمال لحزب الله

12 حزيران 2024
شعار حزب الله

حزب الله يتصدى لطائرة حربية إسرائيلية ويشن 6 عمليات

10 حزيران 2024
اقرأ أيضا
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت - (أرشيفية)

مسؤول إسرائيلي سابق يكشف خسائر الاحتلال بعد حرب غزة

منذ 42 دقيقة
الشرطة العسكرية تقف للحراسة وسط الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته خارج القصر الرئاسي في بلازا موريللو في لا باز (أ ب)

آخر تطورات الانقلاب العسكري في بوليفيا

منذ5 ساعة
1-1725022

الجيش يقتحم القصر الرئاسي في بوليفيا

منذ6 ساعة
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

انقسام حاد وانسحابات وشيكة من حكومة الاحتلال

منذ7 ساعة
غزي ينظر إلى طفلته الجريحة وهي تبكي بعد قصف منزلهم بالقطاع.-(وكالات)

قوافل الشهداء تتواصل بغزة.. والاحتلال يعتقل فلسطينيين ويهدم منازل بالضفة

منذ7 ساعة
هاون-1709146470

القسام تعلن عن عمليات لها برفح

منذ9 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لا يمكن هزيمة إسرائيل ولا إضعافها

ماهر أبو طير |اليوم

قيمة الإنسان تحددها ديناميات القوة.. (2)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

منتصر غرايبة ذو القلب الطيب يغادر بصمت

محمود خطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

أين أخطأت الحكومة؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

التحديث السياسي الذي يجب ألا يتوقف

مالك العثامنة |اليوم

الطبيعة الشخصية وقرار الاستثمار 2/2

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
شاب فلسطيني يرشق القوات الإسرائيلية بالحجارة أثناء اقتحامها مخيم الفارعة قرب طوباس في الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

صفحات من كتاب: ما تفعله فلسطين بالعالم

ترجمات | منذ7 ساعة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (أرشيفية)

سيطرة إسرائيل على أميركا تزداد قوة فحسب

ترجمات | منذ8 ساعة
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات |25 حزيران 2024
"فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر"، لوحة ضمن حملة المناصرة العالمية لفلسطين - (المصدر)

‏تسليط الضوء على غزة‏

ترجمات |25 حزيران 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

هل يقوض بايدن حكومة نتنياهو الحربية من الداخل؟

ترجمات |25 حزيران 2024
1719243424179511900

حماس تنتصر‏: لماذا تجعل إستراتيجية إسرائيل الفاشلة عدوها أقوى؟‏

ترجمات |24 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- تعرفة الكهرباء

تعرفة الكهرباء

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة! 24 حزيران 2024

4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy

الدوام بعد إجازة طويلة ! 23 حزيران 2024

حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر 22 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك
 