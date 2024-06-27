غالانت: قادرون على إعادة لبنان إلى العصر الحجري

قال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت إن "إسرائيل لا تريد حربا في لبنان وتفضل الحل الدبلوماسي، لكنها لا تستطيع القبول بوجود تشكيلات عسكرية لحزب الله على حدودها".



وأضاف غالانت أن "الجيش الإسرائيلي قادر على إعادة لبنان إلى العصر الحجري، لكننا لا نريد أن نفعل ذلك".

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وتابع: "أعدت التأكيد على التزام إسرائيل بالاتفاق الذي طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار والرهائن".



وأشار غالانت إلى أنه ناقش مع المسؤولين الأميركيين مقترحات اليوم التالي لما بعد حرب غزة.



وأردف: "أعمل على مقترح بشأن غزة ما بعد الحرب يشمل الفلسطينيين والشركاء الإقليميين وأميركا".