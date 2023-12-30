السبت 30 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

غالانت وغانتس رفضا مشاركة نتنياهو في مؤتمر صحفي

غالانت وغانتس ونتنياهو-(ارشيفية)
غالانت وغانتس ونتنياهو-(ارشيفية)

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزير الدفاع يوآف غالانت وعضو مجلس الحرب بيني غانتس رفضا مشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك اليوم السبت.-(وكالات)اضافة اعلان
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