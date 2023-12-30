غالانت وغانتس رفضا مشاركة نتنياهو في مؤتمر صحفي

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قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزير الدفاع يوآف غالانت وعضو مجلس الحرب بيني غانتس رفضا مشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك اليوم السبت.-(وكالات)