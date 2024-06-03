غالانت يقترح بدء تجربة إنشاء حكومة بديلة لحماس في غزة

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ونقلا عن وكالة "سما" الإخبارية، صرح مسؤولون أمنيون لأخبار "كان" العبرية، أنه "سيتم دراسة إمكانية منح المسؤولين المحليين أسلحة للدفاع عن النفس".وقال غالانت يوم الأحد، إن "إسرائيل لن تقبل استمرار حركة حماس في حكم قطاع غزة في أي مرحلة خلال عملية إنهاء الحرب، وإن إسرائيل تبحث في أمر بدائل للحركة".وأضاف غالانت: "بينما ننفذ عملياتنا العسكرية، تعمل مؤسسة الدفاع في الوقت نفسه على دراسة جهة حاكمة بديلة لحماس".ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية، من المقرر أن فإن اجتماع مجلس وزراء الحرب، الذي يضم غالانت في عضويته، يأتي بعد أن قدم الرئيس الأميركي جو بايدن اتفاقا إطاريا لإنهاء الحرب في غزة.