 
الإثنين 03 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غالانت يقترح بدء تجربة إنشاء حكومة بديلة لحماس في غزة

وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت - (أرشيفية)
وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت - (أرشيفية)
ذكرت وسائل إعلام عبرية أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت سيطرح للتصويت في مجلس الحرب هذا المساء، اقتراحا لبدء تجربة لإنشاء حكومة بديلة لحركة "حماس" في قطاع غزة.اضافة اعلان

ونقلا عن وكالة "سما" الإخبارية، صرح مسؤولون أمنيون لأخبار "كان" العبرية، أنه "سيتم دراسة إمكانية منح المسؤولين المحليين أسلحة للدفاع عن النفس".

وقال غالانت يوم الأحد، إن "إسرائيل لن تقبل استمرار حركة حماس في حكم قطاع غزة في أي مرحلة خلال عملية إنهاء الحرب، وإن إسرائيل تبحث في أمر بدائل للحركة".

وأضاف غالانت: "بينما ننفذ عملياتنا العسكرية، تعمل مؤسسة الدفاع في الوقت نفسه على دراسة جهة حاكمة بديلة لحماس".

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية، من المقرر أن فإن اجتماع مجلس وزراء الحرب، الذي يضم غالانت في عضويته، يأتي بعد أن قدم الرئيس الأميركي جو بايدن اتفاقا إطاريا لإنهاء الحرب في غزة.
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