الإثنين 08 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غالبية الإسرائيليين يرون أن نتنياهو "لا يدير الحرب بنحو جيد"

آلاف الإسرائيليين يطالبون بتنحي حكومة نتنياهو وإطلاق الأسرى بغزة
آلاف الإسرائيليين يطالبون بتنحي حكومة نتنياهو وإطلاق الأسرى بغزة
أظهر استطلاع للرأي، أمس الأحد، أن غالبية الإسرائيليين يرون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "لا يدير الحرب على قطاع غزة بنحو جيد".
وأشار الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه هيئة البث العبرية الرسمية إلى أن 68% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو، لا يدير الحرب على غزة، بنحو جيد، فيما قال 29% بأنه يديرها بشكل جيد.اضافة اعلان
وذكر الاستطلاع أن 45% من الإسرائيليين يُحمّلون نتنياهو مسؤولية أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما يُحمّل 35% منهم قيادة الجيش المسؤولية، و3% وزير الدفاع يوآف غالانت.
وبحسب الاستطلاع، طالب 42% من الإسرائيليين نتنياهو بالاستقالة فورا، ويتزامن ذلك مع خروج آلاف الإسرائيليين في مظاهرات بشكل يومي في أنحاء البلاد، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، واستقالة حكومة بنيامين نتنياهو، وإبرام صفقة تبادل أسرى.
ويتهم أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، نتنياهو بعرقلة جهود التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى صفقة تبادل، مقدما مصالحه السياسية.
ودخل العدوان الإسرائيلي على غزة شهره السابع، وأسفر عن استشهاد أكثر من 33 ألف فلسطيني ودمار واسع في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
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