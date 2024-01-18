الخميس 18 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غالبيتهم من الأطفال والنساء.. 19 شهيدا في قصف إسرائيلي لمنزل مأهول في رفح

شهداء وجرحى في سلسلة غارات للاحتلال على غزة
شهداء وجرحى في سلسلة غارات للاحتلال على غزة
ارتقى فجر الأربعاء 19 شهيدا غالبيتهم من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي قبيل منتصف الليلة لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال استهدفت منزلا مأهولا لعائلة الزاملي شرق رفح، ما أدى لارتقاء 16 شهيدا على الأقل.اضافة اعلان


واستشهد مساء أمس الأربعاء، عدد من المواطنين وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته لجنوب ووسط وشمال قطاع غزة.
وشن طيران الاحتلال غارات متفرقة على خان يونس جنوب القطاع، خاصة محيط منطقتي "قيزان النجار" و"البطن السمين"، كما نسف مربعا سكنيا جديدًا وسط المدينة.
وفي رفح، استشهد مواطنان وأصيب آخرون بعد استهداف قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين. كما انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ عددا من الشهداء والجرحى، من تحت أنقاض منزل عائلة الحوت بمخيم الشابورة، بعد تعرضه لقصف من طيران الاحتلال.
وقصف طيران الاحتلال مخيمي المغازي والبريج وسط القطاع. وأظهر مقطع فيديو جانبا من الدمار الذي أحدثته قوات الاحتلال في مخيم البريج، عقب انسحابها الجزئي من المخيم.
وفي دير البلح، استشهد ثلاثة مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، بعد استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين في محيط شارع "أبو حسني".
وفي وقت سابق، استشهد وجرح عشرات المواطنين في قصف طيران الاحتلال لمنازل في شارع النفق بمدينة غزة.
وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال قصف منازل تعود لعائلات الشرافي وشمعة والحرازين في شارع النفق، ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى.
كما شن طيران الاحتلال غارات على بلدة ومخيم جباليا شمال القطاع.
وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 24450 شهيدا، بالإضافة إلى أكثر من 61500 جريح، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.
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