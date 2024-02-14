غانتس يتهم لبنان بإطلاق الصواريخ

قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، إن المسؤول عن إطلاق الصواريخ من لبنان ليس حزب الله فقط بل دولة لبنان.



وأضاف غانتس أن الرد على إطلاق الصواريخ باتجاه الشمال سيأتي قريبا وبقوة.

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وسمع صوت دوي انفجارات جديدة في المنطقة الحدودية مع لبنان بالجليل الأعلى، كما سمع دوي انفجار في مدينة حيفا.



ويشن الجيش الإسرائيلي الغارات الحالية على جنوب لبنان في أعقاب قصف بالصواريخ من الجانب اللبناني استهدف قواعد عسكرية إسرائيلية في محيط مدينة صفد أسفر عن مقتل جندية إسرائيلية وإصابة 8 عسكريين، بعضهم في حالة حرجة.