غرق قاطرة في قناة السويس إثر تصادمها بناقلة

اضافة اعلان

القاهرة 5 آب (بترا)- أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم السبت، غرق قاطرة في مياه القناة إثر تصادمها بناقلة ترفع علم هونغ كونغ، أثناء عبورها.وقال رئيس هيئة القناة، أسامة ربيع، إن "التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الولايات المتحدة وترفع علم هونغ كونغ، مع القاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح ما أدى إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه إليها من ثم غرقها".وفقا لببان للمتحدث باسم هيئة قناة السويس جورج صفوت، ان فرق الإنقاذ البحري تحركت لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد، بالتزامن مع الدفع بالرافعة "إنقاذ" لإجراء أعمال انتشال القاطرة المصرية.يشار إلى أن طول الناقلة يبلغ 230 مترا، وعرضها 36 مترا، بغاطس 27 قدما، وتحمل كلية 52 ألف طن، في وقت تنتظر السفينة حاليا في مدينة بورسعيد المصرية لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.