غزة أخطر مكان في العالم.. تحذير أممي: "الوضع مروع"

اضافة اعلان

بينما تستمر الحرب الصهيونية على قطاع غزة في شهرها الثالث حاصدة مزيدا من القتلى، تحول القطاع إلى "أخطر مكان في العالم" أجمع.هذا ما أكده المتحدث باسم المنظمة الأممية للطفولة "اليونيسف" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سليم عويس، أمس.وأوضح أن الوضع في غزة بعد 82 يوما من الحرب المتواصلة، يزداد سوءا، مشددا على أن الوضع الإنساني مروع، ولا مكان آمن، ومعدل القتلى والجرحى بين الأطفال مخيف".وأضاف أن حوالي مليون طفل هجروا قسرا من منازلهم، وتم دفعهم الآن إلى الجنوب أكثر فأكثر، ولمناطق ضيقة ومكتظة من دون ماء أو طعام أو حماية أو أي من الضروريات اللازمة للبقاء على قيد الحياة، مما يعرضهم لخطر متزايد للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والأمراض المعدية بسبب البيئة الملوثة"، علاوة على الجفاف وسوء التغذية والمرض.وقال إن الأطفال النازحين حديثا في جنوب القطاع يعانون نقصا حادا في إمدادات المياه، حيث يحصلون على (1.5-2 لتر) من الماء يوميا، وهي كمية أقل بكثير من الحد الأدنى الموصى به في حالات الطوارئ (15 لترا يوميا) أو الكافي للبقاء على قيد الحياة فقط (3 لترات يوميا)، كما أنهم في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء، والمأوى والأدوية والحماية".ولفت إلى أن 50 % على الأقل من مرافق المياه والصرف الصحي تضررت بسبب استمرار الأعمال العدائية، إلى جانب الافتقار إلى إمدادات الكهرباء، ونقص الوقود، وتقييد الوصول، وأضرار البنية التحتية".إلى ذلك، أشار إلى أن آلاف الأطفال قتلوا وأصيب أضعاف هذا العدد، ومن بين المصابين هناك ألف على الأقل ممن فقدوا أطرافا، فضلا عن تعرض آخرين للحروق والجروح. وقال: "هناك أطفال فقدوا القدرة على المشي وآخرون سيعانون مدى الحياة بسبب إصاباتهم".وفيما يتعلق بعدد الأطفال الذين فقدوا ذويهم أو المنفصلين عنهم، فأوضح عويس أنه "من الصعب الحصول على أرقام دقيقة، لكن من خبرتنا في النزاعات والطوارئ الأخرى حول العالم يمكن الترجيح أن حوالي 1 % من الأطفال النازحين انفصلوا عن ذويهم".يشار إلى أن نحو 4760 شاحنة مساعدات دخلت غزة من معبر رفح خلال الشهرين الماضيين، إلا أن تلك الكمية لا تفي احتياجات القطاع المكتظ بالسكان.إذ يحتاج قطاع غزة، وفقا لتقديرات أممية، إلى نحو 500 شاحنة يوميا للوفاء باحتياجات سكانه المحاصرين منذ أكثر من 16 عاما.ومنذ تفجر الحرب في غزة ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين جراء الغارات الصهيونية إلى أكثر من 20 ألفا بينهم أكثر من 8 آلاف طفل.من جهته قال منسق فرق الطوارئ الطبية في منظمة الصحة العالمية، شون كيسي، الذي شارك في مهمة إنسانية إلى وسط غزة، إن هناك دماء في كل مكان في مستشفيات القطاع، واصفا ما شاهده بأنه "حمام دم ومذبحة"، مؤكدا بأنه لا يوجد مكان آمن في غزة.وأضاف في حوار مع موقع "أخبار الأمم المتحدة" بعد زيارته لمستشفى الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، "إنه حمام دم، كما قلنا من قبل، إنها مذبحة. إنه مشهد فظيع".وقال إنه رأى ذلك أيضا في مستشفى الشفاء في الشمال، وشاهده كذلك في الأسابيع الماضية في أكبر مستشفيين في الجزء الجنوبي من غزة وهما مستشفى غزة الأوروبي ومجمع ناصر الطبي، في الأسابيع الماضية، مؤكدا بأن الوضع مشابه جدا في قسم الطوارئ في أي مستشفى بأي جزء من قطاع غزة.وأضاف أنه "لا مكان آمن في غزة"، مشيرا إلى وجود مخيم يضم آلاف النازحين على بعد 50 مترا من مركز العمليات الإنسانية المشتركة التابع للأمم المتحدة في رفح، ومع ذلك كان صوت الاشتباكات مسموعا طوال الليل تقريبا مع ورود تقارير خلال النهار عن العديد من الإصابات التي وصلت إلى المستشفيات في الجنوب.وقال إنه في جميع أنحاء غزة في الوقت الحالي، تبلغ القدرة الصحية حوالي 20 % مما كانت عليه قبل 80 يوما أو نحو ذلك. حيث توقفت جميع الخدمات تقريبا عن العمل، إما لأن المرافق نفسها تضررت، أو لأن الموظفين اضطروا إلى الفرار، أو لأن موارد الطاقة قد نفدت، أو لأن الإمدادات الطبية نفدت، أو لأن الموظفين لم يتمكنوا من الوصول إليها.وقال إنه تبقى مستشفيان فقط في جنوب غزة يعملان بكامل طاقتهما هما مستشفى غزة الأوروبي ومجمع ناصر الطبي، مشيرا إلى أن العديد من الموظفين لا يستطيعون الوصول إلى مستشفى غزة الأوروبي بسبب القتال الدائر في المنطقة المحيطة به، كما يغادر الموظفون مجمع ناصر الطبي لأن المنطقة غير آمنة خاصة مع ورود أمر إخلاء للمجمع.وأشار كيسي كذلك إلى الصعوبات اللوجستية التي تواجه العدد المحدود من شاحنات الإمداد القادمة عبر معبر رفح، حيث يتحتم عليهم التنسيق مع أطراف النزاع للتأكد من أن الطرق آمنة قدر الإمكان للعبور.-(وكالات)