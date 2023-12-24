غزة.. أكبر نزوح فلسطيني منذ "النكبة"

نادية سعد الدين

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عمان - في إمعان لجرائمه الدموية؛ يضلل الاحتلال متعمدا الفلسطينيين في قطاع غزة عند إجبارهم على النزوح القسري، لا سيما النساء والأطفال، لمناطق أخرى ثم يقصفها ويعدمهم مباشرة، أسوة بارتكابه 5 مجازر بنفس النهج خلال الساعات الماضية بالتزامن مع قصف جوي كثيف، أديا لارتقاء 200 شهيد، بعدما منحه البيت الأبيض أمس مجددا ضوءا أخضر لإبادة غزة.ويبدو أن الاحتلال المنهك من تكلفة عدوانه الباهظة التي رفعت عدد قتلاه لـ 14 جنديا خلال 24 ساعة؛ يتعمد إيقاع أكبر قدر من الخسائر البشرية عبر تهجير المدنيين من منازلهم تحت طائلة التهديد بقصفها، ثم إعدامهم أثناء انتقالهم بشكل مباشر ومقصود، على غرار ارتقاء 28 شهيدا و88 جريحا، أمس، إثر إرغامهم للنزوح من المحافظة الوسطى لمنطقة دير البلح، وسطا.ولم تكن حرب الإبادة الجماعية الاحتلالية ضد غزة الأكثر تدميرا وخرابا في التاريخ الحديث، فقط، بل شهدت أيضا أكبر نزوح فلسطيني، منذ "نكبة فلسطين" عام 1948، بإجبار حوالي 1.8 مليون شخص، أي زهاء 85 % من سكان القطاع المقدرين بنحو 2.4 مليون، على مغادرة منازلهم ومناطقهم قسرا، بدءا من الشمال للجنوب وصولا لأقصى المنطقة الحدودية مع مصر الضيقة وذات الكثافة السكانية المرتفعة.وبالتزامن مع منافحة رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، للوقائع الميدانية وتأكيده باستمرار عدوانه حتى مزاعم "النصر"، مدعوما بالإسناد والسلاح الأميركي، بالرغم من خسارته لـ 8 قتلى من جنوده، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 14 خلال 24 ساعة، فإن جيشه يواجه مقاومة فلسطينية صلبة تتصدى لعدوانه في العديد من المحاور عبر القطاع.وأعاد المتطرف "نتنياهو" أمس "بنك الأهداف" غير المنطقي الذي يتوخى تحقيقه بمواصلة "القتال حتى القضاء على حماس وإعادة الأسرى وضمان ألا تشكل غزة تهديدا" للكيان المحتل؛ ولكن جل إنجازاته تترجم في زهاء 27 ألف شهيد ومفقود، بينهم 8 آلاف طفل، وجعل نصف مليون غزي، أي ربع السكان، يواجهون خطر الجوع، وقطع شرايين الحياة عن القطاع وتدمير بنيته التحتية.وطبقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة؛ فإن الاحتلال ارتكب 1720 مجزرة، أدت لزهاء 7 آلاف مفقود، إما تحت الأنقاض أو بمصير مجهول، منهم 70 % نساء وأطفال، مقابل ارتفاع عدد المصابين 53688 مصابا، لافتا إلى عشرات حالات الاعدام الميداني التي نفذها جيش الاحتلال بحق المعتقلين ودفنهم في مقابر جماعية.بينما دمر عدوان الاحتلال 126 مقرا حكوميا و 92 مدرسة وجامعة خرجت عن الخدمة بشكل كامل و285 مدرسة وجامعة تضررت جزئيا، و 115 مسجدا بشكل كلي و 200 مسجد بشكل جزئي، بالإضافة الى استهداف 3 كنائس.في حين واصلت طائرات الاحتلال قصفها المستمر ضد قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد 201 فلسطيني و 368 مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ودمر المزيد من الأبنية السكنية لتضاف إلى أكثر من 55 ألف وحدة سكنية تم تدميرها منذ بداية العدوان.وأعاد الاحتلال قصف مدينة رفح وغرب خان يونس، جنوبا، فيما شهد وسط القطاع سلسلة من عمليات القصف بعد مطالبة جيش الاحتلال سكان مخيم البريج وعدة مناطق من النصيرات مغادرتها، مما أدى لارتقاء المزيد من الشهداء والجرحى، منهم 40 شهيدا خلال الساعات الماضية بقصف كثيف على منازل بالمنطقة الوسطى من القطاع.وعادت قوات الاحتلال لقصف مخيم الشاطئ، غرب غزة، لأول مرة منذ أسابيع حيث ارتقى 6 شهداء وعدد كبير من الجرحى ، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني في غزة من انتشال عشرات الجثث المتحللة من شوارع بيت لاهيا شمالي القطاع بعد تراجع الدبابات الصهيونية، بالتزامن مع انتشال 12 شهيدا من تحت ركام أحد الأبنية السكنية التي قصفها الاحتلال في جباليا شمالي قطاع غزة.واقتحمت قوات الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بجباليا، واعتقلت الرجال وأخرجت النساء من هناك بالقوة وسط إطلاق للنار، فيما استشهد الصحفي أحمد المدهون في شمالي القطاع، بما يرفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 101.من جانبها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن تصريحات الرئيس الأميركي، جو بايدن، "أنه لم يطلب من رئيس وزراء العدو وقف إطلاق النار"، هي قمة الوقاحة والإجرام، وتثبت مجددا شراكة الولايات المتحدة في الجرائم المروعة وحرب الإبادة التي يقترفها الكيان في قطاع غزة.وأشارت إلى أن "بايدن في ضوء تراجع شعبيته بسبب موقفه من الحرب المدمرة على قطاع غزة والفظائع التي ترتكب باستطاعته أن ينهي المحرقة بقرار فوري، ويوقف تزويد الكيان المحتل بالسلاح، إلا أنه يأبى ذلك، ويثبت أنه أكثر إجراما وتصهينا وفاشية وعنصرية من المجرمين الصهاينة أنفسهم".وأضافت الجبهة أن ما جاء في بيان الرئيس الأميركي "أنه يشعر بالحزن إزاء مقتل إسرائيلي من أصل أميركي كان محتجزا لدى المقاومة"، تظهر سياسة ازدواجية المعايير بأبشع صورها، فيما يتغاضى عن قتل الكيان المحتل أكثر من 20 ألف مواطن فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ.وتابعت: أن "مواصلة اقتراف مجازر كبرى وحرب إبادة بحق شعب بأكمله باستخدام أعتى الأسلحة الأميركية من الذخائر والصواريخ الموجهة والثقيلة التي تحتوي على آلاف الأطنان من المتفجرات، ورغم أن هذا المحتجز قتل بنيران القصف الاحتلالي وليس المقاومة".