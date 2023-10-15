الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد 700 طفل غزي في أسبوع.. مقابل مقتل 555 طفلا أوكرانيا في 76 أسبوعا

غزة/ أوكرانيا والغرب.. أطفال القطاع "أرقام" وأطفال كييف "ملائكة"

أطفال بين ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة - (المصدر: الجزيرة نت)
أطفال بين ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة - (المصدر: الجزيرة نت)
تكشف حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، عن حقيقة الغرب، الذي لطالما تغنى بأنه راعي القانون الدولي الإنساني، والذي يبدو أنه تلاشى وراء غبار الدعم العسكري غير المسبوق الذي تقدمه دول غربية للكيان الغاصب.اضافة اعلان

وحتى حين يتعلق الأمر بالأطفال، فإن أبصار الغرب الذي يتباكى على أطفال أوكرانيا، تعمى عن أطفال غزة، ليتحول أطفال كييف إلى ملائكة في نظر الغرب، بينما الأطفال في القطاع مجرد أرقام في إحصائية يتم تحديثها أولا بأول.

وتسبب العدوان الوحشي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال أسبوع واحد، باستشهاد 700 طفل وإصابة 1600 آخرين، في حين تسببت الحرب الروسية الأوكرانية بمقتل 555 طفلاً وإصابة 1186 خلال 76 أسبوعاً.

وأعلن مسؤول بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) استشهاد 700 طفل في غزة وإصابة 1600 آخرين منذ اندلاع الأحداث في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وقال مسؤول الإعلام في مكتب اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سليم عويس- في تصريحات لموقع أخبار الأمم المتحدة- إن "عدد القتلى من الأطفال في غزة حتى الآن يبلغ 700 طفل، بينما أصيب 1600 بجروح"، مشيرا إلى أن هذه الأعداد في ازدياد.

في حين، أعلنت الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي عن مقتل 555 طفلا وإصابة 1186 جريحا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 شباط/ فبراير من العام 2021.
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