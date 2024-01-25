غزة.. ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال إلى 25 ألفا و900 شهيد

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أكدت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 25 ألفا و900 شهيد و 64 ألفا و110 إصابات منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 21 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 200 شهيد و370 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".وأضاف في مؤتمر صحفي ، مساء اليوم الخميس، أن "الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفيات خان يونس ويصيبها بشلل تام بالتزامن مع ارتكاب جرائم إبادة جماعية بالمحافظة ويمنع حركة سيارات الإسعاف".وأكّد أن "الطواقم الطبية في مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس تعمل في ظروف قاسية بلا طعام وبلا أمان".ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.