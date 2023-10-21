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السبت 21 تشرين الأول 2023
2:17 م
غزة.. استشهاد 4385 بينهم أكثر من 1700 طفل
غزة.. استشهاد 4385 بينهم أكثر من 1700 طفل
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع خلّفت 4385 شهيدا، بينهم 1756 طفلا، و976 امرأة، إضافة إلى 13561 مصابا.
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