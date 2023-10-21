غزة.. استشهاد 4385 بينهم أكثر من 1700 طفل

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع خلّفت 4385 شهيدا، بينهم 1756 طفلا، و976 امرأة، إضافة إلى 13561 مصابا.