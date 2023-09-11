غزة: الأونروا تحذر من عجزها عن دفع رواتب موظفيها

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حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، من انقطاع خدماتها وعدم قدرتها على صرف رواتب الموظفين خلال الشهر الجاري والمقبل.وقال المتحدث باسم "الأونروا" عدنان أبو حسنة في قطاع غزة: في تصريح صحفي "إن الاونروا لديها عجز يقدر من 170 الى 190 مليون دولار، لافتا الى أن هذا المبلغ هو ميزانية البرامج التي يتم تقديمها للتعليم والصحة والإغاثة".وأكد أن هذا المبلغ مطلوب توفيره لتجنب الانقطاعات في تقديم الخدمات ودفع رواتب الموظفين والبرامج، ولكي تبدأ المنظمة الأممية العام الجديد دون ديون والتزامات مالية.وأضاف أبو حسنة: "إن الأونروا تحتاج إلى 60 مليون دولار، من أجل تغطية الاحتياجات المالية الأساسية في أيلول المقبل، موضحا أن الوكالة تحتاج الى 75 مليون دولار لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية لحوالي 1.2 مليون لاجئ في قطاع غزة".وتابع: "تحتاج الأونروا كذلك إلى مبلغ 30 مليون دولار لتقديم المساعدات النقدية لحوالي 600 ألف لاجئ في سوريا ولبنان والأردن خلال الربع الأخير من العام الجاري".وأشار أبو حسنة إلى أن الأونروا لا تعمل في ظروف مثالية، لا سيما وأنها تعاملت مع حالات طوارئ كالحروب التي شنت على قطاع غزة، إضافة إلى زيادة أعداد اللاجئين وزيادة حجم المتطلبات.--(بترا)