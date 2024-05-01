الأربعاء 01 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غزة.. الاحتلال يحول المدارس لمواقع عسكرية

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الاحتلال يحول المدارس لمواقع عسكرية
غزة - ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأشد العبارات إصرار جيش الاحتلال الصهيوني على عسكرة الأعيان المدنية بما في ذلك تحويل مدارس ومرافق تعليمية إلى قواعد عسكرية في إطار هجومه العسكري المستمر للشهر السابع على قطاع غزة، "في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقواعد الحرب، واستخفاف بالحركة الاحتجاجية الطلابية المتصاعدة في كبرى الجامعات العالمية للمطالبة بوقف جريمة الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين".اضافة اعلان
وقال الأورومتوسطي إن جيش الاحتلال لم يكتف باستهدافه المنهجي والواسع النطاق للمدارس بالقصف والتدمير الهائل، وارتكاب الجرائم الخطيرة ضد الأشخاص المحميين بداخلها، واستهدافهم على نحو مباشر ومتعمد بالعمليات العسكرية الجوية والبرية، وجرائم القتل والإعدامات غير القانونية المباشرة لمدنيين نزحوا إلى تلك المدارس، بل إنه حول عددا منها إلى قواعد عسكرية وتمركز لقواته وآلياته ومراكز احتجاز واستجواب وانتهاكات تعذيب.
وأضاف المركز " هذه الممارسات تتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنساني المقررة لحماية الأعيان المدنية من خطر العمليات العسكرية، كما وينتهك الالتزامات المفروضة على الاحتلال، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تعليم الأطفال والأيتام والأطفال المفصولين عن آبائهم بسبب الحرب".
ووثق المرصد العديد من المدارس في مناطق متفرقة من قطاع غزة، حولها جيش الاحتلال إلى قواعد عسكرية ومراكز احتجاز خلال اجتياحه الميداني لأغلب مناطق القطاع، منها مدرسة "صلاح الدين الإعدادية" في مدينة غزة التي تم تحويلها إلى مركز اعتقال واستجواب لمئات السكان في شباط(فبراير) الماضي.
وأشار المرصد إلى ما نشره يوم 30 نيسان (أبريل) الصحفي الصهيوني "أمير بوهبوت" من مقطع فيديو يظهر فيه وهو يوثق قاعدة عسكرية أقامها جيش الاحتلال داخل مدرسة في قطاع غزة، أرفقه بتعليق صوتي "نحن في قاعدة عمليات متقدمة تابعة للفرقة 162 في قلب قطاع غزة"، ثم يستعرض حاويات تم وضعها في وسط ساحة المدرسة قال إنه تم تحويلها إلى مكاتب وغرف نوم، مضيفا أنه "من هنا ستنطلق الغارات والكمائن والعمليات الأخرى".
كما اطّلع الأورومتوسطي على عديد مقاطع فيديو نشرها جنود صهاينة يتفاخرون فيها وهم يسيطرون على مدارس بعد استباحتها وإجبار النازحين إليها على إخلائها عنوة بعد قتل وإصابة واعتقال الآلاف منهم، ومنها فيديو لجندي في جيش الاحتلال يوثق ما كتبه باللغتين العبرية والأوكرانية من رسالة لأمه بأنه في غزة على سبورة أحد الفصول الدراسية داخل مدرسة، كما سبق أن نشر جنود على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع لهم وهم يتمركزون داخل فصول دراسية وتخريب بعضها بما في ذلك تفاخر مجموعة جنود بتفجير مدرسة تابعة للأمم المتحدة.
وأبرز المرصد الأرومتوسطي أن الاحتلال دمر 80 % من مدارس قطاع غزة بين كلي وجزئي في هجومها العسكري منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهو ما وصفه خبراء الأمم المتحدة في بيان مشترك صدر في 18 نيسان (أبريل) الماضي، بأنه يمثل إبادة تعليمية ويحرم جيلاً آخر من الفلسطينيين من مستقبلهم.
ولفت إلى أنه حتى المدارس التي تتولى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والتي تحولت إلى مراكز إيواء لمئات آلاف المدنيين النازحين قسراً تعرضت ولا تزال لهجمات صهيونية مكثفة - بعضها بشكل متكرر وفي فترات متفرقة-، بما في ذلك في المناطق التي أعلن جيش الاحتلال أنها مصنفة "آمنة".
ومنذ إطلاق هجومه العسكري، وضع جيش الاحتلال نحو 246 كيلومترًا مربعًا، أي ما يعادل نحو 67 % من مساحة قطاع غزة، تحت أوامر الإخلاء غير القانونية من جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ ويشمل ذلك جميع المناطق الواقعة شمال وادي غزة، والتي صدرت أوامر لسكانها بالإخلاء في أواخر تشرين الأول (أكتوبر)، بالإضافة إلى مناطق محددة جنوب وادي غزة أمر جيش الاحتلال بإخلائها تباعا منذ 1 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
ويقدر المركز بأن أكثر من 6500 طالب و756 معلما قتلوا، وأصيب آلاف آخرون في الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة حتى منتصف نيسان/ أبريل الماضي، فيما تزداد الأعداد كل يوم، ويستمر حرمان ما لا يقل عن 625 ألف طالب من حقهم في التعليم على مدار عام دراسي كامل، كما تعرضت ست جامعات للتدمير إحداها جرى تفجيرها بعد أسابيع من استخدامها قاعدة عسكرية للجيش (جامعة الإسراء).
ونبه المرصد إلى تصريحات رئيس مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة "أجيث سونغاي" التي قال فيها إن النظام التعليمي في غزة "لم يعد له وجود في هذه المرحلة"، في ظل استخدام المدارس كملاجئ أو تدميرها في عمليات القصف الصهيونية بحيث لم تعد هناك مساحة لتعلم الأطفال.-(وكالات)
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