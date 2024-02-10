الأحد 11 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غزة: الاحتلال يرتكب 16 مجزرة راح ضحيتها 123 شهيدا خلال 24 ساعة

07022024_062428
الاحتلال يرتكب 16 مجزرة راح ضحيتها 123 شهيدا خلال 24 ساعة
 قالت وزارة الصحة في قطاع غزة ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 123 شهيدا و 169 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.اضافة اعلان
وأشارت الوزارة في التقرير اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 124 على قطاع غزة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني اليهم.
ونوهت الى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 27708 شهداء و67147 اصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وبحسب مصادر فلسطينية استشهد صباح اليوم ثلاثة فلسطينيين جراء قصف الاحتلال مركبة في تل السلطان غربي رفح جنوب قطاع غزة، كما استشهد مواطن برصاص قناصة جيش الاحتلال في قسم الاستقبال والطوارئ داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.
إلى ذلك، دعت حركة حماس المؤسسات الأممية والحقوقية إلى توثيق جريمة الاحتلال المروّعة التي أدت إلى استشهاد الطفلة هند رجب ذات الستة أعوام، وأختها لَيَان، إضافة إلى اثنين من المسعفين اللذين حصلا على تنسيق مسبق لإنقاذهما.
كما دعت لمحاكمة جيش الاحتلال المجرم على جرائمه بالقتل المباشر للأطفال والمدنيين العزّل.
وأضافت "أن هذه الجريمة المروّعة، وغيرها من الجرائم البشعة بحق أطفالنا وأهلنا في غزة، ستبقى محفورة في الذاكرة الفلسطينية، وسيأتي اليوم الذي يحاسب فيه هذا الكيان المارق على ما اقترفه من جرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مستشفى الأمل في خان يونس جنوبي غزة

مخاوف من تقنيات تستخدمها إسرائيل في الحرب على غزة

منذ 26 دقيقة
جنيف.. آلاف يتظاهرون تضامنا مع فلسطين

جنيف.. آلاف يتظاهرون تضامنا مع فلسطين

منذ1 ساعة
تكدس النازحين في رفح - (رويترز)

إعلام إسرائيلي: خطة هجوم رفح جاهزة

منذ2 ساعة
جامعة الأميرة سمية تستضيف وفدا من جامعة جورجتاون الأميركية

جامعة الأميرة سمية تستضيف وفدا من جامعة جورجتاون الأميركية

منذ2 ساعة
عائلات الأسرى الإسرائيليين يغلقون شارعا مركزيا في تل أبيب

عائلات الأسرى الإسرائيليين يغلقون شارعا مركزيا في تل أبيب

منذ4 ساعة
فلسطيني مصاب معصوب الرأس ينظر إلى منزله المدمر بغارة للاحتلال في القطاع - (وكالات)

تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة.. والاحتلال يهدد باجتياح رفح بريا

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

المرحلة الأخطر من حرب الإبادة

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

تعزيز الثقة بالنظام المالي

سلامة الدرعاوي |اليوم

يوبيل ماسي للأردن ويوبيل فضي لعبد الله

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
‏متظاهر يعرض لافتة كتب عليها "حياة الفلسطينيين مهمة" خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين في برلين 2021 - (أرشيفية)‏

في الإعلام الغربي.. حياة الإسرائيليين فقط هي المهمة‏

ترجمات | منذ6 ساعة
عربة عسكرية تابعة لـ"لواء الطفوف" من "قوات الحشد الشعبي" العراقية - (أرشيفية)

"لواء الطفوف" (اللواء 13 في "الحشد الشعبي").. لمحة عامة

ترجمات | منذ6 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

عن القوى السياسية التي أسهمت في صعود نتنياهو

ترجمات |09 شباط 2024
عامل يحمل كيس دقيق في مركز توزيع الأغذية التابع للأمم المتحدة في مخيم الشاطئ، غزة، 2009 - ‏‏(أرشيفية)

باستهدافه وكالة الأمم المتحدة، الغرب يقف إلى جانب الإبادة الجماعية‏

ترجمات |07 شباط 2024
هجوم "حماس" الصاروخي على إسرائيل، 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)

الرواية الرسمية لـ"حماس"‏

ترجمات |06 شباط 2024
حريق في سفينة شحن أصيبت بصاروخ في مياه الخليج العربي - (أرشيفية)

هل تشعل التوترات الراهنة فتيل حرب عالمية ثالثة؟

ترجمات |05 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
ثاني أبطال كأس آسيا

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة

دامت الأفراح 07 شباط 2024

6666666

اليوبيل الفضي 06 شباط 2024

حمزة حجاج -اليوبيل الفضي

تطورات 05 شباط 2024

تطورات
 
 