غزة: الاحتلال يرتكب 16 مجزرة راح ضحيتها 123 شهيدا خلال 24 ساعة

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قالت وزارة الصحة في قطاع غزة ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 123 شهيدا و 169 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأشارت الوزارة في التقرير اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 124 على قطاع غزة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني اليهم.ونوهت الى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 27708 شهداء و67147 اصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.وبحسب مصادر فلسطينية استشهد صباح اليوم ثلاثة فلسطينيين جراء قصف الاحتلال مركبة في تل السلطان غربي رفح جنوب قطاع غزة، كما استشهد مواطن برصاص قناصة جيش الاحتلال في قسم الاستقبال والطوارئ داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.إلى ذلك، دعت حركة حماس المؤسسات الأممية والحقوقية إلى توثيق جريمة الاحتلال المروّعة التي أدت إلى استشهاد الطفلة هند رجب ذات الستة أعوام، وأختها لَيَان، إضافة إلى اثنين من المسعفين اللذين حصلا على تنسيق مسبق لإنقاذهما.كما دعت لمحاكمة جيش الاحتلال المجرم على جرائمه بالقتل المباشر للأطفال والمدنيين العزّل.وأضافت "أن هذه الجريمة المروّعة، وغيرها من الجرائم البشعة بحق أطفالنا وأهلنا في غزة، ستبقى محفورة في الذاكرة الفلسطينية، وسيأتي اليوم الذي يحاسب فيه هذا الكيان المارق على ما اقترفه من جرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".