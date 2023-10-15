غزة: التطهير العرقي يتواصل.. وعجز دولي عن لجم العدوان

نادية سعد الدين

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عمان- لا يوجد في الأفق حتى الآن ما يؤشر على قرب انتهاء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد قطاع غزة، مما يعني استمرار المجازر والجرائم بحق السكان المدنيين الذين يواجه معظمهم خطر الموت بسبب نفاد المياه ونقص الأدوية وتدمير المشافي، طالما بقيت المساعي الدولية وألأممية عاجزة عن لجم عدوان الاحتلال المتواصل ضد الشعب الفلسطيني.وما يزال رئيس حكومة الاحتلال اليمينية، "بنيامين نتنياهو"، غير مكترث بنداءات المنظمات الإنسانية والصحية لإدخال المساعدات الغذائية والصحية والمستلزمات الطبية للقطاع، الذي يعاني من كارثة إنسانية حقيقية، في الوقت الذي أكد فيه "بأن الحرب على غزة لن تتوقف إلا بعد تفكيك حماس"، على حد قوله.وأضاف الاحتلال إلى سجل مجازره التي يرتبكها يوميا ولليوم التاسع على التوالي بحق أهالي غزة جريمة جديدة كشفت عنها منظمة العفو الدولية، في بيان أصدرته الأحد، بالقول بأن الأدلة التي جمعتها توثق استخدام الوحدات العسكرية للاحتلال قنابل الفوسفور الأبيض في قصفها قطاع غزة المكتظ بالمدنيين"، وفق ما صرحت به.ولليوم التاسع على التوالي، يواصل جيش الاحتلال استهداف قطاع غزة المحاصر منذ 2006، بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين، ودمرت المستشفيات والمدارس والعيادات، في ظل استمرار منع الغذاء وقطع الكهرباء والوقود عن القطاع.وفي غضون 12 ساعة الماضية فقط، شرد مئات آلاف الأشخاص، حيث وصل عدد النازحين خلال أسبوع إلى ما يقرب من مليون شخص من مدينة غزة وشمالها إلى جنوب القطاع، فإن الكثيرين لن يتمكنوا من مغادرة المنطقة، لا يوجد أمامهم خيار ويتعين حمايتهم في كل الأوقات.وبسبب القصف المتواصل؛ فقد أصبحت جميع محطات تزويد مياه الشرب في قطاع غزة خارج الخدمة بعد التوقف الكلي لآخر محطة تحلية، وفق رئيس سلطة المياه مازن غنيم، بينما "بات الآلاف معرضون للموت في القطاع إذا لم يتم إدخال المساعدات الطبية اللازمة"، بحسبه.وقالت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، إن الوضع في قطاع غزة بات "حرجا جدا"، مناشدة السماح بإدخال أدوية ومواد إغاثية والسماح لفرقها بالعمل هناك.وكانت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي، كورين فلايش، كشفت عن أن مخزون البرنامج من الأغذية في غزة بدأ ينفد، وأن البرنامج عاجز الآن عن إدخال مزيد من الغذاء للقطاع.وأضافت "لدينا إمدادات تكفي لإطعام 1.3 مليون شخص مكدسة على الحدود، ونحتاج إلى ممرات آمنة لإدخالها".ومع استمرار عدوان الاحتلال، فقد ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 2670 شهداء، وأكثر من 10400 جريح، كما أبيدت أكثر من 55 عائلة بشكل كامل، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، إن ما قتلته قوات الاحتلال خلال ثمانية ايام من عدوانها الوحشي تجاوز ما قتلته في 51 يوما خلال حرب 2014 ، مما يؤكد أن ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني ترقى للتطهير العرقي".بدورها أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة دمرت بالقصف العنيف الذي تشنه قوات الاحتلال.في غضون ذلك طلبت روسيا من مجلس الأمن الدولي، التصويت، اليوم الاثنين، على مشروع قرار يتعلق بالعدوان المتواصل للاحتلال على قطاع غزة لليوم الـ 9 تواليا.وأكدت موسكو على ضرورة أن يدعو مجلس الأمن إلى "هدنة إنسانية"، و"يندد بالعنف ضد المدنيين".وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، أكد السبت أن لا هجرة من غزة ولا هجرة من الضفة ولا هجرة من غزة إلى مصر.من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات حرب الاحتلال المدمرة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي تشمل جميع مناحي حياة الفلسطينيين بالقصف والتدمير، القتل والتهجير، تدمير البنى التحتية والمؤسساتية على اختلاف أنواعها وفي مقدمتها المستشفيات.وأكدت، أن سلطات الاحتلال أدخلت الفلسطينيين في قطاع غزة بكارثة إنسانية حقيقية غير مسبوقة طالت الحد الأدنى من مaقومات الحياة الإنسانية بما في ذلك حرمانهم من احتياجاتهم الأساسية كما نصت على ذلك اتفاقيات جنيف وكما طالب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.وترى "الخارجية الفلسطينية"، أن حكومة الاحتلال اليمينية تستغل الدعم الدولي تحت شعار الدفاع عن النفس وتمعن في ارتكاب المجازر والجرائم وجميع مظاهر الإبادة الجماعية للمدنيين العزل، والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على سمع وبصر المجتمع الدولي والدول الغربية.وأشارت إلى استفراد الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، واختطافها بالكامل، عبر فرض طوق عسكري خانق عليها وتقطيع أوصالها وتكثيف الحواجز العسكرية والإغلاقات سواء بالبوابات الحديدية أو السواتر الترابية أو المكعبات الأسمنتية بما يكرس نظام الفصل العنصري (الابرتهايد).في حين تسمح قوات الاحتلال للمستوطنين بارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم الاستفزازية على الفلسطينيين، بما يؤدي إلى حرمانهم من التنقل بين المدن والمحافظات لقضاء أبسط احتياجاتهم الإنسانية، وفي مقدمتها حاجتهم للأمن والعمل والتعليم وحرية الحركة.