الخميس 16 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

غزة.. "القسام" تعلن استهداف 5 عربات وإعطاب 33 آلية للاحتلال

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عناصر من كتائب القسام
أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها "تمكنت من إعطاب 33 آلية للعدو خلال الـ 48 ساعة الأخيرة".
وأضافت "القسام" في بيان، مساء اليوم الخميس، أنها "استهدفت صباح اليوم  5 جيبات عسكرية تابعة للاحتلال، حاولت التسلل إلى غرب بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، بقذائف (الياسين 105) ما أدى إلى تدمير جيبين أحدهما من نوع (وولف)، والآخر من نوع (ديفندر)، والإجهاز عليهما بالأسلحة الرشاشة من مسافة صفر".اضافة اعلان
وأشارت إلى أن مقاتليها "أجهزوا على قوة صهيونية متحصنة في مبنى ببيت حانون بـ12 قذيفة (ياسين TBG) مضادة للتحصينات، ما أدى إلى تدمير المبنى بشكل كامل وانهياره على القوة المستهدفة وسقوطهم جميعاً ما بين قتيل وجريح".
وتابعت "منذ صباح اليوم تمكن مجاهدونا من تدمير منزل تحصن به جنود الاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح وتدمير 21 آلية صهيونية كلياً أو جزئياً في كافة محاور التوغل في قطاع غزة".
هذا وأعلن جيش الاحتلال اليوم الخميس، مقتل نائب قائد سرية المظليين في الجيش في اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين شمال قطاع غزة.
وأفادت القناة /12/ العبرية عن مصادر عسكرية، أن "النقيب شلومو بن نون (22 عاما) وهو نائب قائد سرية في الكتيبة 202 من لواء المظليين، قتل خلال المعارك شمال قطاع غزة".
كما وأعلن جيش الاحتلال صباح اليوم الخميس مقتل اثنين من جنوده وإصابة آخرين خلال المعارك البرية داخل قطاع غزة.
وبمقتل هذين الجنديين يرتفع عدد القتلى من جنود الاحتلال خلال العدوان البري على غزة إلى 51 قتيلا، بينما يرتفع إجمالي عدد قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 370 قتيلا.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 41 على التوالي، بمساندة الولايات المتحدة ومرتزقة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، وتمنع دخول الماء والغذاء والوقود، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 11,500 شهيد، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة و 29 ألف جريح فلسطيني.
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