غزة تحت الإبادة بإرهاب صهيوني وتواطؤ العالم

نادية سعد الدين

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عمان- ينضح ذهن الاحتلال يوميا بأدوات نازية أكثر فتكا بالفلسطينيين في قطاع غزة، على شاكلة دعوة إلقاء قنبلة نووية لإبادتهم، ومن قبلها مطلب استخدام السلاح النووي، بما يجسد هول المجازر الوحشية ضد المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء، وأشلاء الجثث المبعثرة التي يتم انتشالها نتيجة غاراته الهمجية، فغزة تئن تحت أنياب إرهاب صهيوني يقدس العنف وتواطؤ أميركي غربي لا تعرف الإنسانية طريقها إلى حساباته العنصرية.ولم يحرك المجتمع الدولي ساكنا أمام قتامة مشهد ارتقاء 51 شهيدا من عائلة فلسطينية واحدة انمحت كليا من الوجود في مجزرة احتلالية جديدة طالت مخيم المغازي، وسطا، فلا وزن لديه لإراقة الدماء السائلة على طول مساحة القطاع المنكوب، إذ إن اعتماد الرواية الصهيونية بالنسبة إليه أسهل بكثير من المناطحة لتعديل خلل المنظومة القيمية الدولية بازدواجية المعايير، مما يمنح الاحتلال الغطاء الغربي السياسي الذي يجعل من غزة ثمنا داميا له.وفي غزة بات الحصول على نقطة ماء نظيفة للشرب أو رغيف خبز صغير رحلة محفوفة بمخاطر غارات الاحتلال العدوانية التي دمرت البنى التحتية للمياه، وجعلت المشافي التي طالها جميعا عدوان الاحتلال وآخرها أمس مشافي السلام والقدس والإندونيسي وباتت جميعها على حافة الانهيار التام نظير شح المستلزمات الطبية ونفاذ الوقود، مثلما شتت شمل العائلات وضربت المقومات الأساسية للحياة في حدها الأدنى للنجاة.وفي ظل الضوء الأخضر لحرب الإبادة؛ يواصل الاحتلال عدوانه على سكان غزة، بينما تقوم طواقم الإنقاذ والإسعاف الفلسطينية بانتشال المزيد من جثامين الشهداء والجرحى من تحت أنقاض منزل عائلة فلسطينية أخرى، غربا، قصفته الطائرات الحربية الاحتلالية، مما يرفع عدد الشهداء لقرابة 10 آلاف، بينهم 4 آلاف طفل و2500 سيدة وزهاء 26 ألف جريح، فضلا عن أكثر من 2200 مفقود تحت الركام.وبالتزامن مع شن الاحتلال الغارات الكثيفة على أحياء غرب وشمال غزة، وإلقاء قنابل الفسفور الأبيض المحرم دوليا، تأتي زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى رام الله الذي استقبلته أمس بتظاهرات ووقفات احتجاجية لموقف بلاده الرافض لوقف عدوان الاحتلال ضد القطاع.ويتعمد الاحتلال الاعتداء المتواصل بحق كافة مكونات الحياة في القطاع المحاصر، مثل قصف آبار وخزانات المياه وإلحاق الضرر بالخدمات الحيوية، أسوة باستهداف بئر للمياه وخزان "تل الزعتر"، اللذين يخدمان مناطق مركزية في بيت لاهيا يقدر عدد ساكنيها 70 ألف نسمة، وخروجهما عن الخدمة في ظل أزمة المياه الراهنة الناتجة عن قطع إمدادات الوقود والكهرباء، وفق لجنة الطوارئ في بلدية بيت لاهيا.وتتعرض مدينة غزة لسلسة من الغارات الجوية العنيفة التي دمرت فيها قوات الاحتلال عددا من الأبنية السكنية في حي تل الهوار والزيتون والشجاعية، مثلما أطلقت نيرانها العدوانية غرب النصيرات وشرق البريج بشكل مكثف، أسوة بمخيم جباليا التي تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال 7 شهداء.ويزداد الوضع الكارثي في قطاع غزة سوءا، وفق تحذير منظمة الصليب الأحمر الدولي، التي قالت إن "المدنيين في قطاع غزة يتحملون التكلفة الإنسانية الباهظة خاصة النساء والأطفال، وما نراه في غزة لم نشهده منذ تواجدنا الدائم في العام 1967".وشدد "الصليب الأحمر" على ضرورة "وقف التصعيد لمنع المزيد من المعاناة الإنسانية والسماح بتدفق المستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية للقطاع"، مبينا أن هناك "60 طنا من المساعدات تقف على أقرب نقطة من معبر رفح بانتظار الدخول إلى القطاع بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني".يأتي ذلك في ظل دعوة الوزير في حكومة الاحتلال عن حزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) اليميني المتطرف، "عميحاي إلياهو"، لإسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة، بوصفها أحد الاحتمالات، بدون الاعتبار لمصير الأسرى الإسرائيليين بيد حركة "حماس" والمقاومة الفلسطينية، وذلك بعد فشل الاحتلال في تحقيق أي إنجاز عسكري بعد مرور 30 يوما من حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة.ولم يكن "إلياهو" أول مسؤول في الكيان المحتل يدعو إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل في غزة، حيث دعا عضو "الكنيست" السابق، المتطرف "موشيه فيجلين"، على حسابه بمنصة "إكس" إلى ضرب قطاع غزة بالسلاح النووي ، فيما دعت عضوة "الكنيست"، اليمينية "تالي جوتليف"، في 11 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، جيش الاحتلال إلى "استخدام السلاح النووي" في غزة.وفي الأثناء؛ يصعد الاحتلال ومستوطنيه ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث أستشهد 5 فلسطينيين أمس برصاص الاحتلال في مدينة الخليل وبلدة أبو ديس بالقدس المحتلة.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشبان برصاص الاحتلال، وهم؛ أحمد دبابسة (22 عاما) في بلدة نوبا، قضاء الخليل، وفي بلدة أبو ديس شرق القدس استشهد: نبيل حلبية، ومهند عفانة، وموسى زعرور، والفتى رامي عز موسى عودة من بلدة العيزرية، خلال مواجهات مع الاحتلال.من جانبه، دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، "الإدارة الأميركية والدول المشاركة في توفير الغطاء للعدوان أن تستمع لنداء شعوبها المؤيدة والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف حرب الإبادة في غزة".كما اعتبرت "حماس" أن "تصريح الوزير الإرهابي "إلياهو" بإلقاء قنبلة نووية على غزة تعبير عن نازية الاحتلال وممارسته الإبادة الجماعية بعد فشله عسكريا أمام المقاومة"، داعية "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم الدولية اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لوقف الكيان المحتل عن حرب الإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة، ومحاسبة قادة الكيان على جرائمهم الفظيعة".وبالمثل؛ أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن ارتكاب العدو الصهيوني المزيد من المجازر وتوسيع استهدافه للمدنيين، دليل على عجزه وإفلاسه في تحقيق أي إنجاز ميداني.ورأت أن هناك نوعا من التغير في الخطاب الغربي الرسمي، يشير إلى قوة وتأثير الضغط الجماهيري، بما يؤشر لحدوث تحولات هامة على صعيد الرأي العام الذي بدأت حقيقة الكيان الصهيوني وطبيعته الإجرامية الدموية التي تخطت النازية تتكشف أمامه.