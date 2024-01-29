غزة تحت القصف.. وزراء ومتطرفون بالاحتلال يدعون لتهجير الفلسطينيين

نادية سعد الدين

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عمان- في حين تنشط الجهود الدبلوماسية العربية والدولية لفتح أفق سياسي لحل الدولتين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ يبدو أن حكومة الاحتلال اليمينية لا تريد أن تبرح عهد الاستعمار، فتدفع باتجاه ضمّ غزة والضفة الغربية للكيان الصهيوني وتوسيع الاستيطان في القدس المحتلة لتهويدها بالقدس المحتلة، فبوصلتها لا تتجه للسلام بل لنزعة الحرب والعنف الهمجّي.وبينما يواصل الاحتلال مجازره الوحشيّة بغزة رغم قرار المحكمة الدولية؛ فإن مشاركة وزراء حكومة الحرب في مؤتمر لتنفيذ مخطط ضم الضفة وغزة لكيانهم المُحتّل بإقامة المستوطنات بالقطاع وتوسيعها بالقدس، وسط دعوات المشاركين من أنصار اليمين إلى تهجير الفلسطينيين، يكشف نواياها لتطبيق جريمة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.وقد جسّد مؤتمر "المنظمات الاستيطانية"، الذي عقد مساء أول من أمس في القدس المحتلة، ذروة التطرف الصهيوني، بمشاركة 12 وزيراً في حكومة "بنيامين نتنياهو" وأكثر من 15 عضو "كنيست"، وذلك بالدعوة إلى تهجير الفلسطينيين والاستيطان في قطاع غزة، والتأكيد على أن "اتفاق أوسلو قد مات، وأن العودة قد حانت إلى غوش قطيف"، في إشارة لمستوطنات القطاع التي انسحب منها الاحتلال عام 2005 في عهد رئيس الحكومة الأسبق، أرييل شارون.وفيما رفع المشاركون لافتة كتب عليها "الترانسفير (تهجير الفلسطينيين) وحده ما سيجلب السلام"، وقع الوزراء وأعضاء الكنيست المشاركين على "عريضة" حملت عنوان "معاهدة النصر وتجديد الاستيطان في قطاع غزة وشمال السامرة"، كرد على هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، معتبرين أن ذلك ما سيجلب "الأمن" لدولة الاحتلال.وقالت حركة "حماس" إن عقد الائتلاف الفاشي الحاكم في الكيان الصهيوني لمؤتمر، أول من أمس، يدعو فيه لضم الضفة وغزة إلى الكيان المحتل والاستيطان فيهما، وبمشاركة عشرات الوزراء والنواب في الكنيست الصهيوني، يكشف النوايا المبيتة لتطبيق جريمة التهجير والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني".وأشارت الحركة، في تصريح لها أمس، إلى أن تنظيم المؤتمر "يعكس استخفاف الكيان الصهيوني بالقوانين والقرارات الدولية، وبقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة التي طالبته باتخاذ كافة التدابير لوقف الإبادة الجماعية في غزة".ودعت "المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم من عقد المؤتمر الفاشي وإدانته بشكلٍ واضح باعتباره مؤتمراً فاشياً قائماً على فكرة التطهير العرقي، والوقوف كذلك أمام الغطرسة والاستمرار في جريمة الإبادة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الشعب الفلسطيني تطبيقاً لمقررات محكمة العدل الدولية".وبالمثل؛ أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "الاجتماع الاستعماري الذي عقد في القدس تحت شعار "عودة الاستعمار لقطاع غزة وشمال الضفة الغربية المحتلة"، مندّدة بالمواقف والشعارات التي طُرحت فيه من قبل الوزراء المتطرفين والمستعمرين وقادتهم مثل (الترانسفير فقط يأتي بالسلام).واعتبرت أن الاجتماع ومضمونه يكشف مجدداً الوجه الحقيقي اليميني الحاكم ومعاداته للسلام وتمسكه بالاحتلال والاستعمار والابرتهايد، في أبشع أشكال التحريض ضد الشعب الفلسطيني والدعوات لتهجيره بالقوة وضرب مقومات بقائه في أرض وطنه، كما أنه يعكس توجهات اليمين الصهيوني الحاكم في إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع، على طريق تفجيرها برمتها.وحملت حكومة الاحتلال، برئاسة نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن هذه الدعوات التحريضية التي تعتبرها عناصر الإرهاب اليهودي تعليمات لتعيث خراباً وفساداً ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته وحقوقه، خاصة أنها تعكس نواياها الحقيقية في استكمال حرب الإبادة على قطاع غزة وفرض الهجرة بالقوة عليه.وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بممارسة ضغط حقيقي على "نتنياهو" للجم الممارسات الاستفزازية، ودعتها لفرض عقوبات رادعة على عناصر المستعمرين الإرهابية وقادتهم، ومن يقف خلفهم من المستوى السياسي.وكانت 15 منظمة صهيونية قد عقدت، في 11 كانون الأول (ديسمبر) 2023، مؤتمرا من أجل التجهيز لمشاريع "الاستيطان في غزة"، في حال تمكن جيش الاحتلال من بسط سيطرته على القطاع، بينما فتحت شركة صهيونية للمقاولات والتسويق العقاري بالفعل باب الحجز لوحدات سكنية فيه، وفق ما كشفه الإعلام العبري آنذاك.وفي الأثناء؛ يواصل جيش الاحتلال بالوتيرة ذاتها قتل المدنيين وتهجيرهم قسراً وتجويعهم في غزة، وذلك بعد مرور 3 أيام على صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزم الاحتلال باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في القطاع، وفق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.ولا تتوقف عمليات القصف التي تدمر الأحياء والمنازل السكنية على رؤوس ساكنيها، والإجهاز على ما تبقى من النظام الصحي في غزة وتحاصر وتستهدف المستشفيات التي بقيت تعمل جزئيا في خان يونس جنوبي القطاع.وأصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء جديدة في عدد جديد من مناطق خان يونس، بمساحة إجمالية تزيد على 4 كيلومترات مربعة، كما واصل تدمير مربعات سكنية كاملة، إلى جانب تدمير جميع المباني بعمق يتراوح بين ألف و1500 متر من السياج الحدوديوقد دفعت غارات الاحتلال المئات من الفلسطينيين للنزوح من منازلهم الواقعة في المناطق الغربية الشمالية لمدينة غزة، مرتكباً 19 مجزرة راح ضحيتها 165 شهيداً و290 مصاباً خلال 24 ساعة، ليترفع عدد ضحايا عدوانه إلى 26 ألفاً و 422 شهيداً، وإصابة 65 ألفاً و 87 جريحاً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.يأتي ذلك بالتزامن مع تشييع الضفة الغربية لجثامين شهدائها الخمسة الذين ارتقوا أمس برصاص قوات الاحتلال في مناطق متفرقة منها، في ظل تصعيده الخطير بحق الفلسطينيين.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد كل من: الشاب ثائر نعيم حمو (21 عاماً) في بلدة اليامون بجنين، والشاب عبيدة شحم في رام الله، والفتى راني ياسر خلف الشاعر (16 عاماً) في بلدة تقوع جنوب بيت لحم، إلى جانب استشهاد شابين وإصابة آخرين أثناء مواجهات عنيفة في مدينة دورا، جنوب الخليل، بما يرفع عدد الشهداء إلى 378 فلسطينياً.