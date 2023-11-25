غزة.. تصاعد الضغوط عالميا لإنجاز حل سياسي

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تتزايد الأصوات التي تتعالى في كل أنحاء العالم معلنة بوضوح رفضها لآلة العدوان الإسرائيلي ليس فقط في غزة، وإنما في كامل الضفة الغربية المحتلة، مؤيدة لحق الفلسطينيين في الحياة في دولتهم المستقلة.ويبقى السؤال الأكبر فيما إذا كانت كل تلك الأصوات الصادرة من مختلف بلدان وبقاع الأرض ستنجح في إقناع الاحتلال الإسرائيلي أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا الى جنب مع دولة إسرائيلية مصلحة لهم، أو أنها ستقنع الساسة الإسرائيليين بأن ذلك الخيار الأمثل للجميع في ظل الحكومة اليمينية والتي تضم في تشكيلتها أعتى المتطرفين من أمثال ايتمار بن غفير وبتسلإيل سموتريش.في السياق أعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي بولاية ماساتشوستس الأميركية، أن الوقت قد حان للعمل على "تجديد" حل الدولتين لإرساء سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.وبعد التصريحات المنددة من كل رئيسي حكومتي إسبانيا وبلجيكا، بالحرب المدمرة على قطاع غزة، وحثا خلالها تل أبيب على وقفها ومناداتهما للمجتمع الدولي بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين، أعرب كيان الاحتلال عن الغضب لحد وصل لاستدعاء وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين سفيري الدوليتين لإجراء "محادثة توبيخ حادة"، معربا عن إدانته لما وصفها "بالمزاعم الكاذبة لرئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا التي تدعم الإرهاب".وجاءت تصريحات رئيسي الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والبلجيكي ألكسندر دي كرو في مؤتمر صحفي عقداه الجمعة، في معبر رفح المصري على حدود قطاع غزة، بعد يوم من زيارتهما لدولة الاحتلال، حيث التقيا نتنياهو، وكذلك رام الله حيث التقيا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقال خلالها سانشيز، إن "قتل المدنيين الأبرياء بلا تمييز في غزة، بما في ذلك الآلاف من الأطفال، غير مقبول على الإطلاق"، داعيا إلى وقف دائم لإطلاق النار لإنهاء "الوضع الكارثي" لسكان القطاع.وأضاف أن "إيجاد حل لأزمة غزة لا يكفي"، وأصر على أن إسرائيل يجب أن تكون أول من يتخذ "نهجا شاملا" لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بما يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، حاثا المجتمع الدولي وإسرائيل على الاعتراف بدولة فلسطينية.من جانبه، أكد رئيس الوزراء البلجيكي أن على إسرائيل أن تحترم القانون الإنساني الدولي، وأن "قتل المدنيين يجب أن يتوقف".وقالت وسائل إعلام بلجيكية وإسبانية كانت ترافق الزعيمين الأوروبيين خلال زيارتهما تل أبيب الخميس الماضي، إن مساعديهما "فوجئوا" برد فعل إسرائيل، حيث يرون أن التعليقات التي أدليا بها الجمعة، تتوافق مع الرسالة التي أبلغا نتنياهو بها.من جانبها أكدت نائب رئيس الوزراء وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، أن بلادها تشارك لعالم القلق من تطورات الأوضاع في الضفة الغربية.كما دعت فايون من عمان إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والسماح بدخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، وأكدت دعمها لحل الدولتين سبيلا لحل الصراع.من جانبه، أعرب كرافينيو عن تقديره لدور الأردن القيادي في الأمم المتحدة في جهود وقف هذه الحرب، مؤكدا خلال زيارة للمملكة ضرورة تمديد الهدنة ووقف إطلاق النار، مشددا على أن الحلول الدبلوماسية والسياسية هي السبيل الوحيد لحل النزاع في المنطقة، مؤكدا رفض بلاده تهجير الغزيين.بدورها، اتخذت أيرلندا موقفا حازما من الحرب على قطاع غزة. وقال رئيس وزرائها ليو فارادكار، إن إسرائيل تمارس عقابا جماعيا في غزة، وليس لها الحق في انتهاك القانون الدولي.وقال فارادكار لراديو وتلفزيون أيرلندا، "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن ليس لها الحق في الظلم"، معربا عن قلقه مما يراه يحدث في غزة.وأوضح أن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني من خلال معاقبتها للمدنيين الفلسطينيين.كما انتقد النائب الأيرلندي ريتشارد بويد باريت في كلمة أمام برلمان بلاده سياسة الاحتلال الإسرائيلي تجاه غزة، وقال، إن إسرائيل "تمطر غزة بآلاف الصواريخ، وتتعهد بترك 2.2 مليون شخص جائعين وعطشى ودون كهرباء".ولاحقا قاد باريت مظاهرة ضخمة لدعم فلسطين، وصف فيها إسرائيل بـ"الدولة الإرهابية"، مؤكدا "نحن أمام جريمة حرب متكاملة، وفق اتفاقية جنيف".أما وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية إيوني بيلارا، فقد أدانت ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة من أفعال قالت، إنه يمكن أن نعدها "جريمة حرب وإبادة جماعية مبرمجة".وأكدت بيلارا تعليقا على تطورات الأوضاع في قطاع غزة أن إسرائيل تركت مئات الآلاف من الأشخاص دون كهرباء ولا طعام ولا ماء، وتقصف المدنيين، مما يعد عقابا جماعيا ينتهك بشكل خطير القانون الدولي الإنساني، ويمكن أن نعده جريمة حرب.واتهمت الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية بتشجيع إسرائيل على ممارسة سياسة التفرقة والعنصرية والعدوان التي تنتهك حقوق الإنسان بصورة خطيرة، مطالبة الاتحاد الأوروبي بتطبيق عقوبات اقتصادية كما حدث مع روسيا ضد المسؤولين عن هذه الإبادة الجماعية، خاصة نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وبقية القادة السياسيين.ومضت بيلارا أكثر من ذلك حين طالبت بتقديم نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم حرب". كما طالبت حكومتها بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل على الفور.وعلى مستوى إسبانيا كذلك، أجبر البرلمان الأوروبي النائب الإسباني مانو بينيدا على خلع الكوفية الفلسطينية قبل إلقاء كلمته في جلسة عامة كانت تناقش الحرب في غزة.وهاجم بينيدا البرلمان واتهمه بازدواجية المعايير، خاصة أنه كان مسموحا ارتداء "الكيباه" أو الطاقية اليهودية للتعبير عن الدعم لإسرائيل.من جهته دعا رئيس حزب العمال البريطاني السابق جريمي كوربن الساسة البريطانيين إلى عدم تسويغ ما وصفها بـ"جرائم الحرب"، أو الجوع والحرمان من الدواء التي يفرضها الاحتلال على المحاصرين في غزة.أما وزير مالية اليونان السابق يانيس فاروفاكيس فقال، "لقد شاركنا في هذه الجريمة ضد الإنسانية لعقود؛ لأننا أغلقنا أفواهنا طالما كان الفلسطينيون هم من يموتون وليس المحتلين".وأدان فاروفاكيس أوروبا، ودعا الغرب عموما إلى "التكفير عن خطاياه"، وإلى أن تتحول الأحداث إلى نداء يقظة للأوروبيين لأخذ خطوة حاسمة نحو السلام في فلسطين، بتدمير ما سماه نظام الفصل العنصري.وعلى رأس قائمة داعمي الموقف الفلسطيني، يأتي الفنان الإيرلندي ليام كونينغهام -أحد أبطال مسلسل "صراع العروش"- الذي شارك عبر حساباته الشخصية صورا وأخبارا متتابعة بشأن غزة، آخرها فيديو للمسيرة السلمية التي خرجت في شوارع مدينة دبلن لتأييد فلسطين.وفي بريطانيا أيضا، وقع أكثر من 2000 ممثل وفنان على رسالة مفتوحة تدعو إلى الوقف الفوري للحصار والقصف الإسرائيلي على غزة.ومن بين الموقعين تيلدا سوينتن، وستيف كوغان، وتشارلز دانس، وميريام مارغويلز. ومن بين المخرجين كان هناك مايك لي، ومايكل وينتربوتوم وغيرهم.وجاء في الرسالة، "إننا نشهد جريمة وكارثة.. لقد حولت إسرائيل جزءا كبيرا من غزة إلى أنقاض، وقطعت إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والدواء عن 2.3 مليون فلسطيني".واتهموا الحكومة البريطانية بـ"مساعدة وتحريض إسرائيل على ارتكاب جرائم الحرب" في غزة. كما أسسوا موقع "فنانون من أجل فلسطين"أما داخل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، فقام عدد كبير من المشاركين بإدارة ظهورهم أثناء كلمة السفيرة الأميركية ميشيل تايلور، اعتراضا على الموقف الأميركي المنحاز لإسرائيل.أما على المستوى الشعبي، فلم تتوقف مظاهرات التضامن مع الشعب الفلسطيني. وشهدت عواصم ومدن عدة حول العالم -خاصة في أوروبا والولايات المتحدة- مظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف، أعربوا خلالها عن استنكارهم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.ويمثل احتجاج الشوارع موقفا يفضح تعامل عدد كبير من الساسة ووسائل الإعلام الغربية المروجة للرواية الإسرائيلية، والمتعامية عما يحدث من جرائم في قطاع غزة المحاصر.-(وكالات)