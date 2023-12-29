غزة تعج بالشهداء والجرحى.. ومعظم الأحياء بلا مأوى

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الأراضي الفلسطينية - مع تنامي الضغط العالمي، وخاصة من قبل حليفته الولايات المتحدة، يعمق الاحتلال عدوانه في قطاع غزة، فقد أرتكب خلال اليومين الماضيين 20 مجزرة أدت إلى استشهاد العشرات وإصابة المئات، جراء القصف على مناطق وسط وجنوب القطاع.وذكرت أنباء أن أكثر من 20 شهيدا، أغلبهم من الأطفال، سقطوا في غارات الاحتلال على المنازل في مخيم النصيرات وسط غزة بينما فقد العشرات.وفي البريج، تقدمت دبابات الكيان المحتل إلى عمق وسط القطاع بعد أيام من قصف بلا هوادة أجبر عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية النازحة أصلا على شد الرحال في موجة نزوح جماعي جديدة.وانتشرت صور لدبابات الاحتلال بالقرب من مسجد في منطقة البريج التي تعج بالمباني، وتقدمت الدبابات على ما يبدو من بساتين على المشارف الشرقية للمنطقة.من جهتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) في منشور على منصات التواصل الاجتماعي؛ إن "أكثر من 150 ألف شخص -أطفال صغار ونساء يحملن أطفالا وأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن- وسط القطاع، ليس لديهم مكان يذهبون إليه".ويتجه عشرات الآلاف من النازحين من مناطق النصيرات والبريج والمغازي إلى مدينة دير البلح المكتظة في الأصل، ويتكدسون في مخيمات أنشئت على عجل من الخيام المؤقتة.وإلى الجنوب، ذكرت أنباء باستشهاد 21 فلسطينيا بينهم أطفال وإصابة 50 آخرين، في قصف للاحتلال استهدف منزلا في رفح، وقال مسعفون وسكان إن المبنى الذي قُصف في الغارة الجوية الإسرائيلية كان يؤوي نازحين مدنيين.كما قصف الاحتلال المنطقة المحيطة بمستشفى في قلب مدينة خان يونس، حيث يخشى السكان من توغل بري جديد داخل الأراضي المكتظة بالعائلات التي شُردت خلال الحرب المستمرة منذ 12 أسبوعا.وأُجبر جميع سكان غزة تقريبا وعددهم 2.3 مليون نسمة على ترك منازلهم، واضطر العديد منهم إلى النزوح عدة مرات. ولا يوجد سوى القليل من المستشفيات يعمل بإمكانيات شحيحة.وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد ضحايا العدوان المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المناطق، فيما استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين أحدهما أمس، واثنان آخران مساء أول من أمس.وأمس استشهد الشاب عمرو عبد الفتاح أبو حسين عند مدخل واد الشاجنة شرق مدينة دورا متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال، جنوب الخليل.وكان جيش الاحتلال أطلق النار على الشاب داخل مركبته، وتركته ينزف دون تقديم العلاج له، وادعت قوات الاحتلال أن الشاب حاول دهس عدد من الجنود في المنطقة.أما الشهيدان الآخران فقد قضى أحدهما بالقدس المحتلة، فيما الثاني في بيت لحم مساء أول من أمس.وأحد الشهيدين وهو من بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة، استشهد بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه قرب حاجز "مزمورية" الفاصل بين محافظتي القدس وبيت لحم.وفي ذات السياق أعلنت شرطة الإحتلال إصابة اثنين من كيان الاحتلال، أحدهما بحالة خطيرة، أول من أمس، بعملية طعن نفذها فلسطيني قرب حاجز "مزمورية" العسكري، مضيفة أن ردا على ذلك، أطلقت قوات الأمن الموجودة في المكان النار باتجاه المنفذ.وقالت شرطة الاحتلال إن منفذ العملية وصل بسيارته إلى الحاجز وترجل منها حيث طعن المجندة أولا ثم حارس الأمن، قبل أن يطلق الجنود النار عليه.وفي بيت لحم، استشهد فلسطيني بعد إطلاق جيش الاحتلال النار عليه قرب حاجز النفق غرب المدينة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية مساء أول من أمس إن "الشهيد هو محمد صايل الجندي (38 عاما).وتأتي تلك العمليات في ذروة استنفار أمني تشهده الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس التي شهدت أكثر من عملية طعن وإطلاق نار في خضم الحرب على غزة المستمرة منذ نحو 3 أشهر.إلى جانب ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وانتشرت بكثافة على الطرقات الرئيسية وسط انقطاع للتيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المدينة.أما في نابلس، فاقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المدينة أمس، وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت مخيم بلاطة، وتمركزت في عدة شوارع بالمدينة ومحيط المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطح العديد من البنايات.كما اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها بلدة عرابة جنوب جنين.وكان جيش الاحتلال انسحب من مخيم الفارعة أمس بعد عملية عسكرية استمرت 4 ساعات، أصاب خلالها 3 فلسطينيين إثر اشتباك مسلح.ونفذ جيش الاحتلال عمليات اعتقال جديدة أمس توزعت بمحافظات وطولكرم وطوباس (شمال) ورام الله (وسط) والخليل (جنوب) وأريحا (شرق) ومدينة القدس الشرقية.وارتفع عدد الشهداء بالضفة الغربية المحتلة إلى 316 فلسطينيا منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، كما ارتفع عدد الأسرى إلى 4820 فلسطينيا.وينفذ جيش الإحتلال يوميا مداهمات واقتحامات لقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، تزامنا مع عدوان يشنه على قطاع غزة من 84 يوما، خلف أكثر من 21 ألفا و500 شهيد، و55 ألفا و700 مصاب، وتدمير للمنازل والبنية التحتية.-(وكالات)