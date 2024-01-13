غزة تقاوم الاحتلال.. مجازر لا تنتهي وشهداء بالعشرات تحت الركام

نادية سعد الدين

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عمان- على وقع مسيرات زخمة جابت 120 مدينة بـ45 دولة حول العالم لنصرة غزة والمطالبة بوقف العدوان؛ يتخبط الاحتلال بعد تعثره ميدانيا وخسائره البشرية والمادية الفادحة بدون تحقيق إنجاز يُعتد به سياسيا، باستثناء استمرار مجازره الوحشية وارتكابه 12 منها بالساعات الماضية والتي أدت لارتقاء 135 شهيدا فلسطينيا، نتيجة قصف جوي ومدفعي لا يهدأ للإجهاز على ما تبقى من شرايين الحياة الناضبة.وبينما جعلت "الإبادة الجماعية" الاحتلالية واحدا من بين 20 فلسطينيا في القطاع إما شهيدا أو جريحا أو مفقودا؛ فإن رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، يُداري إرباكه بمسعى تأجيل بحث المرحلة التالية للعدوان، إرضاء للتيار اليميني نتيجة الجدل الداخلي حولها، وللخلاف مع واشنطن حيال دور السلطة الفلسطينية، وإزاء مصيره المهزوز، فقد لا يبقى في الحكم طويلا ليقرر أو يساهم في تقرير مستقبل غزة.وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال عدوانه الهمجي ضد قطاع غزة؛ فارتكب 12 مجزرة وحشية أدت لارتقاء 135 شهيدا خلال الساعات الـ24 الماضية، مما أسفر عن ارتفاع حصيلة العدوان إلى 23 ألفا و835 شهيدا، و60 ألفا و317 مصابا، منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.وما يزال عدد من الضحايا المدنيين تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الفلسطينية الوصول إليهم، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، التي أشارت إلى أن "الإبادة الجماعية" جعلت واحدا من بين 20 فلسطينيا في القطاع إما شهيدا أو جريحا أو مفقودا.ونتيجة القصف الجوي الكثيف؛ فقد استشهد 10 فلسطينيين في خان يونس، جنوبا، فيما قامت طواقم الدفاع المدني بانتشال جثامين 20 شهيدا، بينهم أطفال، ونساء، إثر قصف الاحتلال منزلا في "حي الدرج" بمدينة غزة.كما استشهد 3 فلسطينين، وأُصيب آخرون بجروح، في قصف مسيرة للاحتلال بلدة بيت لاهيا، شمال القطاع، بالتزامن مع إطلاق عشرات القذائف صوب منازل الفلسطينيين في حيي "الزيتون" و"تل الهوا"، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.واستهدفت طائرات الاحتلال عدة منازل شمال النصيرات، وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد العشرات، وإصابة آخرين بجروح، وما يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض، كما شهدت شرق دير البلح والنصيرات والمغازي ومحيط مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، قصفا مكثفا.الى ذلك، يبدو أن أوساطا سياسية وأمنية بالكيان المُحتل أكثر ميلا لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، شريطة إدانة عملية "طوفان الأقصى" واحتفاظها بالصلاحيات الإدارية والمدنية باستثناء الأمن الموكول للاحتلال، تماثلا لوضع المناطق "ب" في الضفة الغربية المحتلة، التي شيعت بالساعات الماضية أربعة شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال، بما يجعلها على حافة الانفجار.ومن شأن هذا الخيار "الأحادي الجانب" أن يُجنب الكيان الصهيوني خيار احتلال القطاع بالكامل أسوة بالفترة من عام 1967 حتى 2005 حينما انسحب منه مُجبرا إثر ضربات المقاومة الموجعة، بما يجعل عودته محفوفة بمخاطر تعزيزها مجددا وحدوث الانقسامات الداخلية الصهيونية على خلفية التكلفة العالية المرجح أن يتحملها حال توليه إدارة القطاع.ويرفض الفلسطينيون محاولات إلغاء حقهم بتقرير مصيرهم، بينما قد لا تمانع السلطة الفلسطينية العودة لإدارة قطاع غزة وحكمه من جديد، كما فعلت بين عامي 1955 و2007، والتشديد على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه هناك وفي مرحلة إعادة الإعمار، وفق رؤيتها للحفاظ على مصلحة الشعب الفلسطيني وحقن دمائه والسعي لتحقيق الأهداف سلميا وعدم فصل القطاع عن الضفة الغربية.وطبقا للرئيس محمود عباس؛ يجب أن تتم "العودة" وفق مسار سياسي شامل، وبتوافق وطني فلسطيني ودعم دولي، وبعد فترة لاحقة من انتهاء عدوان الاحتلال ضد غزة، حتى لا تظهر السلطة الفلسطينية وكأنها تعود على ظهر دبابة الاحتلال، بينما غابت أثناء العدوان، فتزيد النقمة الشعبية عليها.وليس مستبعدا أن تضع آثار "عملية 7 أكتوبر" السلطة الفلسطينية على مفترق طرق، بما يتعلق بمستقبلها واستمراريتها، خاصة بعد فقدان جزء من سيطرتها في شمال الضفة الغربية وتمدد المقاومة المسلحة فيها، وتصاعد عدوان الاحتلال وعنف المستوطنين بدون كابح، مما قد يزيد خشيتها من فكرة انتهاء دورها وتهميشها دوليا.وقد لا يتم هنا الاعتماد كثيرا على آراء أوساط صهيونية وغربية غير متماهية مع صيغة "حل السلطة" أو انهيارها، لما قد تولده من إشكاليات كثيرة؛ إزاء الضغط الخدماتي والوظيفي، وتأمين مستلزمات التنسيق الأمني مع الاحتلال، وملاحقة عناصر المقاومة واستهداف بنيتها التحتية بإغلاق المؤسسات والجمعيات التابعة لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في الضفة الغربية، فضلا عن دور محتمل لها في مرحلة ما بعد عدوان الاحتلال على غزة.ويزيد من ذلك؛ أن موقف حركة "فتح" من عدوان الاحتلال على غزة لم يخرج عن دائرة التصريحات الرسمية التي تدين جرائمه ومجازره الوحشية ضد أهالي القطاع والمطالبة بوقفها، وسط تصاعد الغضب الشعبي الفلسطيني في الضفة الغربية واستياء القوى والفصائل الفلسطينية وانتقاد عشرات منشورات النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مما وصفوه "بضعف" أداء السلطة الفلسطينية و"فتح" حيال العدوان و"العجز" عن اتخاذ قرارات حاسمة متاحة ضده.وقد أجبر عدوان الاحتلال ضد غزة حركة "فتح" على إعادة ترتيب بيتها، والتفاوض من أجل عودة شخصيات مستبعدة من الحزب، على غرار ناصر القدوة ومحمد دحلان مستشار الأمن القومي السابق، وإتمام المصالحة بين الأطراف خلال مؤتمر الحركة، الذي كان مقررا عقده بشهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ولكنه تأجل.ولأن للعدوان آثارا كبيرة متوقعة على الديناميكيات المتطورة للتمثيل السياسي الفلسطيني، فإن السلطة الفلسطينية تملك أوراقا وازنة؛ إذ بمقدورها السعي لإظهار القيادة وتغيير الوضع الراهن الراكد منذ فترة طويلة، والدفع بشكل حقيقي نحو تقرير المصير الفلسطيني، بما يشمل إحياء منظمة التحرير المُهمشة، وضمان تمثيلها للكل الفلسطيني.ولربما تكمن هنا أهمية الدعوة إلى تشكيل "حكومة أزمة" أو مجلس قيادة فلسطينية معني باتخاذ قرارات محورية بشأن مستقبل الحركة الوطنية الفلسطينية، إزاء محاولات الاحتلال المستمرة لمحو الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية وأجزاء واسعة من قطاع غزة، بعد فشل مخطط التهجير، وإما أن تلجأ السلطة للاستكانة للوضع الراهن والتضاد مع إفرازات العدوان، وفي أي من السيناريوهين؛ فإن المسار الذي تختاره السلطة سيحدد مستقبلها.