الإثنين 18 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الأقصى" تحت الحصار.. والاحتلال يسعى لاستعادة مشهد البوابات الإلكترونية

غزة تقاوم.. 9 مجازر وعشرات الشهداء وضحايا تحت الركام

فلسطينية تبكي أقارب لها استشهدوا بغارات للاحتلال على القطاع.-(وكالات)
فلسطينية تبكي أقارب لها استشهدوا بغارات للاحتلال على القطاع.-(وكالات)
عمان - ارتكب جيش الاحتلال الصهيوني خلال الساعات الـ24 الأخيرة 9 مجازر في القطاع راح ضحيتها 92 شهيدا.
ووفقا لوزارة الصحة في غزة، فقد أسفرت هجمات الاحتلال ايضا عن 130 مصابا، وبذلك  يرتفع العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية العدوان إلى 73 ألفا و676 مصابا.اضافة اعلان
وأشارت وزارة الصحة، أن عددًا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وشيع أهالي دير البلح وسط قطاع غزة جثامين 12 شهيدا بينهم نساء وأطفال من مستشفى شهداء الأقصى بالمدينة، وكان الشهداء من بين ضحايا قصف نفذته طائرات الاحتلال فجر امس واستهدف منزلا يعود إلى عائلة ثابت ويؤوي نازحين وسط دير البلح.
وأكدت وسائل إعلام محلية أن غارات الاحتلال استهدفت المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة تزامنا مع أخرى استهدفت شمال شرقي رفح.
وأضافت أن الطيران الإسرائيلي قصف مناطق غرب مدينة غزة وسط القطاع.
كما قصفت قوات الاحتلال منازل عائلات النونو وجودة وعوض والحلو غربي مدينة غزة، وقد أسفر القصف عن تدمير المنازل المجاورة ووقوع عدد من الإصابات.
من جانب آخر، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إسقاط طائرة مسيرة صهيونية خلال تنفيذها مهام استخبارية شرق مدينة غزة.
ورغم دخول رمضان يومه السابع فإن الاحتلال يواصل حربه المدمرة على قطاع غزة، مما تسبب بحدوث كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنى التحتية والممتلكات ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.2 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
كما تسببت الحرب بحدوث مجاعة في بعض مناطق القطاع - ولا سيما في الشمال- جراء الشح الشديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود في القطاع الذي يحاصره الاحتلال منذ 17 عاما.
وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 31 ألفا و645 شهيدا.
الاحتلال يحاصر الأقصى
إلى ذلك، يُطبق الاحتلال خناق الحصار حول المسجد الأقصى المبارك بوضع الحواجز والقواطع الحديدية أمام ثلاثة من أبوابه وعند مداخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وعرقلة وصول المصلين لباحاته، وتشديد إجراءاته الأمنية فيه، في محاولة لاستعادة مشهد البوابات الالكترونية عقب فشله سابقاً، وللتضييق على المقدسيين في إطار مساعي تهويد المدينة وطمس معالمها.
ومنذ بداية شهر رمضان الفضيل، يعمق الاحتلال إحكام الحصار على المسجد الأقصى، المستمر منذ أكثر من 5 أشهر، ويشيع أجواء التوتر والخوف بساحاته لتقليل أعداد المصلين فيه، وذلك في مساس مباشر بحرمته، والتفاف واضح على قرار منع المصلين من دخوله والذي تراجع عنه خشية الغضب الإقليمي والدولي وتخوفاً من التصعيد الذي يخرج الأوضاع بالضفة الغربية عن السيطرة.
وشرع الاحتلال بتركيب "أقفاص" وحواجز حديدية أمام ثلاثة من أبواب المسجد الأقصى، وهي: باب الحديد، باب الغوانمة، وباب الملك فيصل، وذلك بعد إطباقه أمنياً على باب الأسباط، وإغلاقه للحاجز الالكتروني قرب طريق المجاهدين بالقدس المحتلة، وهي أقرب نقطة على المسجد يستطيع المبعدون عن الأقصى الوصول إليها وافتراش الأرض والاصطفاف لأداء صلواتهم بشهر رمضان.
وأقام الاحتلال سياجاً علوياً عند عدد من أبواب المسجد الأقصى، وقواطع حديدية عند أبواب البلدة القديمة، وتشديد اجراءاته الأمنية والانتشار العسكري الكثيف لعناصره بمحيط المسجد وداخل باحاته وبأحياء القدس المحتلة، في محاولة منه لإعادة تجربة البوابات الالكترونية التي حاول فرضها وأفشلته هبة باب الأسباط عام 2017.
ويدخل الاعتقال في مساعي الاحتلال لتفريغ "الأقصى" والقدس من مواطنيها، حيث شنت قوات الاحتلال، أمس، حملة اعتقالات واسعة بين صفوف المقدسيين، بعد مداهمة بلدتي حزما والعيسوية بالقدس المحتلة.
وقد اقتحمت قوات الاحتلال كلا من قرية حزما، شرق القدس المحتلة، والعيسوية شمالاً، وداهمت منازل المقدسيين وقامت بتفتيشها وتخريب محتوياتها، وتنفيذ عمليات اعتقال واسعة بين صفوف المقدسيين.
من جانبها، دعت حركة "حماس" أبناء الشعب الفلسطيني "للنفير والتصدي لمخططات الاحتلال في المسجد الأقصى ومواجهة العدوان الصهيوني الرامي لتفريغه من عمّاره في أعظم شهور المسلمين"، وفق تصريح لها أمس.
وبالمثل؛ قالت مؤسسة القدس الدولية، ومقرها بيروت، إن عدوان الاحتلال الخطير يتطلب تحركاً جماهيرياً فلسطينياً عاجلا لإزالته، قبل أن تتحول الحواجز والأقفاص الحديدية إلى حقائق تهويدية عدوانية يصعب تغييرها.
وضمن سياسة العقاب الجماعي والتضييق على الفلسطينيين، فقد كثفت سلطات الاحتلال، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، من إقامة البوابات الحديدية والسواتر الترابية والكتل الإسمنتية عند مداخل القرى والبلدات والمدن في الضفة الغربية، لخنق أحيائها والتحكم بها.
وسارع الاحتلال لإغلاق غالبية مداخل قرى وبلدات الضفة الغربية بالبوابات الحديدية الثابتة وتقطيع أوصالها من خلال السواتر الترابية، إلى جانب مئات الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش والسواتر المنتشرة في جميع المحافظات الفلسطينية.
واعتمد الاحتلال الحواجز الثابتة المزودة بأنظمة مراقبة الكترونية لملاحقة الفلسطينيين، حيث يعتبر بناء البوابات العسكرية في المنظور الصهيوني جزءاً من منظومة الاحتلال الأمنية المتكاملة، لاسيما في القرى الفلسطينية القريبة من المستوطنات، ومناطق جدار الفصل العنصري، وعند مداخل المدن الفلسطينية للحد من التواصل فيما بينها. 
ويهدف الاحتلال إلى عرقلة حركة الفلسطينيين وصعوبة التواصل فيما بينهم، ومحاصرة القرى والبلدات وإغلاقها والتحكم فيها، وتقطيع أوصال المدن الفلسطينية، وقطع التواصل فيما بينها، مقابل تسهيل تحركات المستوطنين بحماية مباشرة من قوات الاحتلال.
يأتي ذلك بالتزامن مع اقتحام مجموعات كبيرة من المستوطنين، أمس، لباحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
واقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب السلسلة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، بينما تواصل سلطات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين إلى المسجد، وتتعمد إبعاد من سمح لهم من الفلسطينيين دخول الأقصى عن مسار الاقتحامات للمستوطنين الذين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
فلسطينيون ينقلون جثامين شهداء لتشييعهم الى مثواهم الاخير في غزة.-( وكالات)

ضمن حرب الإبادة بغزة.. الاحتلال يغتال خبراء "التكنولوجيا" بشكل منهجي

منذ1 ساعة
رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في رام الله - (أرشيفية)

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (1 - 2)

منذ1 ساعة
محكمة العدل الدولية

لعدم امتثاله لـ"العدل الدولية".. "رايتس ووتش" تطالب بعقوبات على الاحتلال

منذ1 ساعة
111-79

الصحة العالمية: الظروف التي يعيشها أهل غزة غير إنسانية

منذ4 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نتنياهو: إيقاف "إسرائيل" الحرب الآن يعني أنها خسرت ولن أسمح بذلك

منذ10 ساعة
320241221366818838242

شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال لمنزل بدير البلح

منذ21 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

سيناريو الحرب الأهلية

ماهر أبو طير |اليوم

ما بعد 11 نيسان

جهاد المنسي |اليوم

كيف نواجه تحديات اللامساواة في الأردن؟

أحمد عوض |اليوم

هذه الحرب التي طال أمدها!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الانتخابات للأردنيين.. والإخوان يحتاجون المشاركة

سميح المعايطة |اليوم

إسرائيل ضد إسرائيل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات |16 آذار 2024
1710438304006951900

هل تفنى البشرية أم تصل إلى الما - فوق - إنسانية؟

ترجمات |15 آذار 2024
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات |13 آذار 2024
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات |13 آذار 2024
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات |12 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج-دوام رمضان

دوام رمضان

ستوري في شهر رمضان 16 آذار 2024

حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان

عزايم 15 آذار 2024

hajjaj copy

خلال أزمة رمضان 14 آذار 2024

15 copy

مجاملات رمضانية 13 آذار 2024

حمزة حجاج -مجاملات رمضانية

حلاوتك يا رمضان 12 آذار 2024

حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان
 
 