غزة تقاوم.. 9 مجازر وعشرات الشهداء وضحايا تحت الركام

نادية سعد الدين

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عمان - ارتكب جيش الاحتلال الصهيوني خلال الساعات الـ24 الأخيرة 9 مجازر في القطاع راح ضحيتها 92 شهيدا.ووفقا لوزارة الصحة في غزة، فقد أسفرت هجمات الاحتلال ايضا عن 130 مصابا، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية العدوان إلى 73 ألفا و676 مصابا.وأشارت وزارة الصحة، أن عددًا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.وشيع أهالي دير البلح وسط قطاع غزة جثامين 12 شهيدا بينهم نساء وأطفال من مستشفى شهداء الأقصى بالمدينة، وكان الشهداء من بين ضحايا قصف نفذته طائرات الاحتلال فجر امس واستهدف منزلا يعود إلى عائلة ثابت ويؤوي نازحين وسط دير البلح.وأكدت وسائل إعلام محلية أن غارات الاحتلال استهدفت المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة تزامنا مع أخرى استهدفت شمال شرقي رفح.وأضافت أن الطيران الإسرائيلي قصف مناطق غرب مدينة غزة وسط القطاع.كما قصفت قوات الاحتلال منازل عائلات النونو وجودة وعوض والحلو غربي مدينة غزة، وقد أسفر القصف عن تدمير المنازل المجاورة ووقوع عدد من الإصابات.من جانب آخر، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إسقاط طائرة مسيرة صهيونية خلال تنفيذها مهام استخبارية شرق مدينة غزة.ورغم دخول رمضان يومه السابع فإن الاحتلال يواصل حربه المدمرة على قطاع غزة، مما تسبب بحدوث كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنى التحتية والممتلكات ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.2 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.كما تسببت الحرب بحدوث مجاعة في بعض مناطق القطاع - ولا سيما في الشمال- جراء الشح الشديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود في القطاع الذي يحاصره الاحتلال منذ 17 عاما.وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 31 ألفا و645 شهيدا.الاحتلال يحاصر الأقصىإلى ذلك، يُطبق الاحتلال خناق الحصار حول المسجد الأقصى المبارك بوضع الحواجز والقواطع الحديدية أمام ثلاثة من أبوابه وعند مداخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وعرقلة وصول المصلين لباحاته، وتشديد إجراءاته الأمنية فيه، في محاولة لاستعادة مشهد البوابات الالكترونية عقب فشله سابقاً، وللتضييق على المقدسيين في إطار مساعي تهويد المدينة وطمس معالمها.ومنذ بداية شهر رمضان الفضيل، يعمق الاحتلال إحكام الحصار على المسجد الأقصى، المستمر منذ أكثر من 5 أشهر، ويشيع أجواء التوتر والخوف بساحاته لتقليل أعداد المصلين فيه، وذلك في مساس مباشر بحرمته، والتفاف واضح على قرار منع المصلين من دخوله والذي تراجع عنه خشية الغضب الإقليمي والدولي وتخوفاً من التصعيد الذي يخرج الأوضاع بالضفة الغربية عن السيطرة.وشرع الاحتلال بتركيب "أقفاص" وحواجز حديدية أمام ثلاثة من أبواب المسجد الأقصى، وهي: باب الحديد، باب الغوانمة، وباب الملك فيصل، وذلك بعد إطباقه أمنياً على باب الأسباط، وإغلاقه للحاجز الالكتروني قرب طريق المجاهدين بالقدس المحتلة، وهي أقرب نقطة على المسجد يستطيع المبعدون عن الأقصى الوصول إليها وافتراش الأرض والاصطفاف لأداء صلواتهم بشهر رمضان.وأقام الاحتلال سياجاً علوياً عند عدد من أبواب المسجد الأقصى، وقواطع حديدية عند أبواب البلدة القديمة، وتشديد اجراءاته الأمنية والانتشار العسكري الكثيف لعناصره بمحيط المسجد وداخل باحاته وبأحياء القدس المحتلة، في محاولة منه لإعادة تجربة البوابات الالكترونية التي حاول فرضها وأفشلته هبة باب الأسباط عام 2017.ويدخل الاعتقال في مساعي الاحتلال لتفريغ "الأقصى" والقدس من مواطنيها، حيث شنت قوات الاحتلال، أمس، حملة اعتقالات واسعة بين صفوف المقدسيين، بعد مداهمة بلدتي حزما والعيسوية بالقدس المحتلة.وقد اقتحمت قوات الاحتلال كلا من قرية حزما، شرق القدس المحتلة، والعيسوية شمالاً، وداهمت منازل المقدسيين وقامت بتفتيشها وتخريب محتوياتها، وتنفيذ عمليات اعتقال واسعة بين صفوف المقدسيين.من جانبها، دعت حركة "حماس" أبناء الشعب الفلسطيني "للنفير والتصدي لمخططات الاحتلال في المسجد الأقصى ومواجهة العدوان الصهيوني الرامي لتفريغه من عمّاره في أعظم شهور المسلمين"، وفق تصريح لها أمس.وبالمثل؛ قالت مؤسسة القدس الدولية، ومقرها بيروت، إن عدوان الاحتلال الخطير يتطلب تحركاً جماهيرياً فلسطينياً عاجلا لإزالته، قبل أن تتحول الحواجز والأقفاص الحديدية إلى حقائق تهويدية عدوانية يصعب تغييرها.وضمن سياسة العقاب الجماعي والتضييق على الفلسطينيين، فقد كثفت سلطات الاحتلال، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، من إقامة البوابات الحديدية والسواتر الترابية والكتل الإسمنتية عند مداخل القرى والبلدات والمدن في الضفة الغربية، لخنق أحيائها والتحكم بها.وسارع الاحتلال لإغلاق غالبية مداخل قرى وبلدات الضفة الغربية بالبوابات الحديدية الثابتة وتقطيع أوصالها من خلال السواتر الترابية، إلى جانب مئات الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش والسواتر المنتشرة في جميع المحافظات الفلسطينية.واعتمد الاحتلال الحواجز الثابتة المزودة بأنظمة مراقبة الكترونية لملاحقة الفلسطينيين، حيث يعتبر بناء البوابات العسكرية في المنظور الصهيوني جزءاً من منظومة الاحتلال الأمنية المتكاملة، لاسيما في القرى الفلسطينية القريبة من المستوطنات، ومناطق جدار الفصل العنصري، وعند مداخل المدن الفلسطينية للحد من التواصل فيما بينها.ويهدف الاحتلال إلى عرقلة حركة الفلسطينيين وصعوبة التواصل فيما بينهم، ومحاصرة القرى والبلدات وإغلاقها والتحكم فيها، وتقطيع أوصال المدن الفلسطينية، وقطع التواصل فيما بينها، مقابل تسهيل تحركات المستوطنين بحماية مباشرة من قوات الاحتلال.يأتي ذلك بالتزامن مع اقتحام مجموعات كبيرة من المستوطنين، أمس، لباحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.واقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب السلسلة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، بينما تواصل سلطات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين إلى المسجد، وتتعمد إبعاد من سمح لهم من الفلسطينيين دخول الأقصى عن مسار الاقتحامات للمستوطنين الذين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.