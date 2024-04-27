غزة.. تقرير أممي يكشف فظائع الاحتلال في "مستشفى ناصر"

نادية سعد الدين

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عواصم- كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) عن انتشال جثامين 20 شهيدا يعتقد أنهم دفنوا أحياء في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، الذي شهد عدوانا وحشيا من جيش الاحتلال قبل أن ينسحب منه دون تحقيق أهدافه.وذكر التقرير الأممي أنه جرى التعرف على 165 جثة فقط من أصل 392 تم انتشالها من المجمع الطبي، ونقل عن الدفاع المدني في غزة أنه "لم يتم التعرف على الجثث الـ227 المتبقية لأسباب منها تغيير علامات الجسم، أو التشويه، أو التحلل الكبير الذي تفاقم بسبب وضع بعض الجثث في أكياس بلاستيكية على عمق ثلاثة أمتار".ودعا المكتب الأممي الدفاع المدني الفلسطيني إلى التحقيق بشكل مستقل وإجراء فحص الطب الشرعي لما يقرب من 20 جثمانا يرجح أن الاحتلال الإسرائيلي دفنها وأصحابها على قيد الحياة.وأوضح المكتب في تقريره أنه "جرى اكتشاف ثلاث مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي، واحدة أمام المشرحة، والثانية خلفها، والثالثة بالقرب من مبنى غسيل الكلى".وفي السابع من نيسان(أبريل) الحالي انسحب جيش الاحتلال من خانيونس بعد 4 أشهر على إطلاق عملية برية كانت تهدف إلى استعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، إلا أنه خرج من المدينة دون تحقيق أهدافه.وعلى إثر اكتشاف المقابر الجماعية، دعت جنوب أفريقيا المجتمع الدولي إلى إطلاق تحقيق عاجل وشامل في المقابر التي تم اكتشافها في مستشفيي "ناصر" و"الشفاء" بعد انسحاب الاحتلال منهما.وطالبت الولايات المتحدة، الاحتلال بتقديم إجابات بعد اكتشاف مقابر جماعية في مستشفى الشفاء شمالي قطاع غزة ومستشفى ناصر جنوبه، بينما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن جيش الاحتلال نفذ إعدامات جماعية لمئات الأشخاص في مجمع ناصر الطبي.ويواصل الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة بارتكاب 4 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، أسفرت عن استشهاد 32 فلسطينيا وإصابة 69 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية، مما أدى لارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34388، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.وأفادت "الصحة الفلسطينية" بأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 77437 إصابة منذ بدء العدوان، في حين ما يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.وفي سياق متصل، حذرت مصادر طبية من انتشار العديد من الأمراض، والأوبئة، نتيجة طفح مياه الصرف الصحي، وتراكم النفايات في الشوارع، وبين خيام النازحين، وانتشار الزواحف والحشرات، في ظل ارتفاع درجة الحرارة، الأمر الذي ينذر بحدوث كارثة صحية.إلى ذلك، حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس، من إنشاء أي جسم دولي يشرف على عمل الأونروا من خارجها، معتبرة أنه استهداف سياسي بامتياز ويمهد لانتزاع مسؤولية الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقالت حماس، إنها تابعت بقلق تقرير اللجنة التي كلفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش، برئاسة وزيرة خارجية فرنسا السابقة كاترين كولونا، لمراجعة حياد الأونروا، وفندت فيه مزاعم الاحتلال التي حاول عبرها تشويه عمل الوكالة الدولية.وأوضحت حماس أن التقرير، الذي جاء في 54 صفحة، اشتمل عدة محاذير ومخاطر تستهدف عمل الأونروا وتشكيل أجسام دولية بديلة عن الأمم المتحدة في متابعتها والإشراف عليها، بدلا من اللجنة الاستشارية المشكلة من 28 دولة و3 أعضاء مراقبين، لاستهداف بعدها السياسي، في سياق المخططات الخبيثة التي تستهدف إنهاء عملها كشاهد سياسي على النكبة الفلسطينية.وشددت حماس على أن ما ورد في التقرير من طلب بنزع مسؤولية اتحادات الموظفين العاملة في نطاق عمليات الأونروا بالمناطق الخمسة بزعم أنها مسيسة، اتهام خطير يترتب عليه مخاطر جمّة على صعيد محاولة ضرب العلاقة بين الموظفين والإدارة، وتعميق الخلافات بينهما، وتدخل صارخ في عمل المؤسسة الدولية التي يفترض أن التقرير ينادي بحياديتها وعدم التدخل في شؤون عملها.وأكدت أن "دعوة التقرير بالشراكة مع مؤسسات أخرى مع الأونروا محاولة أخرى لتفريغ وتبهيت عملها، خاصة مع استبدال خدماتها الإغاثية بشكل عملي في القطاع، دون تعزيز دورها، الأمر الذي أدّى لإضعاف خدماتها المقدّمة".وعبرت حماس عن استغرابها من عدم تطرق التقرير إلى استهداف الاحتلال لـ160 من مقار الأونروا واستشهاد 180 من موظفيها، أو عمليات الإعدام واستهداف النازحين في مدارسها، رغم أنه ينادي بالحيادية، مدللة على ذلك بمجزرة مدرسة الفاخورة بجباليا التي ارتكبها الاحتلال على مراحل عدة خلال عدوانه.واستهجنت حماس تطرق الوزيرة الفرنسية، التي ترأس لجنة مراجعة حياد الوكالة الأممية، للمناهج التعليمية التي تدرسها الأونروا، ودعوتها لمراجعة "قضايا داخل المناهج لا تلتزم بالحيادية"، رغم العمل من خلال لجان مختلفة لدراسة 157 كتابا دراسيا لمدارسها جرى تعديل بعض ما جاء فيها.وجددت حركة حماس دعوتها للأطراف الدولية كافة –التي امتنعت عن دعم الأونروا- للوقوف أمام مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة.وأكدت حماس أن كل المحاولات التي تهدف لشطب أي عنوان من عناوين القضية الفلسطينية، سواء القدس أو النكبة أو الأرض، فإنها لن تؤدي إلا لاشتعال مزيد من الحرائق تجاه الأمن والسلم العالمي.وبالتزامن مع ذلك؛ يواصل الاحتلال تصعيده الخطير في الضفة الغربية، باستشهاد الشابين مصطفى عابد (22 عاما) من بلدة كفردان، وأحمد شواهنة (21 عاما) من بلدة السيلة الحارثية، غرب جنين، برصاص قوات الاحتلال بالقرب من حاجز سالم العسكري الإسرائيلي، غرب جنين.وأطلقت قوات الاحتلال النار صوب مجموعة من الشبان الفلسطينيين في محيط حاجز سالم، القريب من مفرق رمانة غرب المدينة، ما أدى لاستشهاد الشابين عابد وشرعة ولإصابة شابين آخرين، حسبما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.-(وكالات)