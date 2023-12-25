غزة قصف وقتل.. الضفة اقتحامات واعتقالات.. والمقاومة مستمرة في التصدي

اضافة اعلان

مع استمرار العدوان على غزة، الذي تسبب بوفاة وجرح عشرات الآلاف، يتواصل تصعيد الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، فقد شنت قواته سلسلة اقتحامات ومداهمات في عدد من المدن والبلدات بما فيها جنين ونابلس واعتقلت عددا من الفلسطينيين.كما نفذ جيش الاحتلال سلسلة اقتحامات في الضفة الغربية تركزت في مدينة ومخيم جنين (شمال)، ومخيم بلاطة قرب نابلس، ومخيم عقبة جبر قرب أريحا (شرق)، وبلدة سعير بمحافظة الخليل.وأمس سحب الاحتلال آلياته من مدينة جنين ومحيط مخيمها عقب اقتحام نفذته قواته على وقع إطلاق نار كثيف واشتباكات بين قواتها ومقاومين فلسطينيين، استخدمت فيها أسلحة رشاشة خفيفة ومتوسطة.وبثت منصات محلية فلسطينية مشاهد لاندلاع الاشتباكات التي تلاها تصاعد أعمدة الدخان بكثافة من موقع الاقتحام نتيجة لإطلاق قوات الاحتلال قنابل دخانية للتغطية على عمليتها العسكرية.وكان مقاومون أطلقوا صفارات الإنذار مرتين خلال الاقتحام الـ17 لجنين منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.يأتي ذلك بينما أصيب فلسطينيان اثنان، فجر أمس برصاص جيش الاحتلال خلال مداهمات مدن ومخيمات وبلدات بالضفة الغربية المحتلة.وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في مدينة طوباس (شمال)، وبلدة سعير بمحافظة الخليل (جنوب).وأفاد شهود عيان أن الجيش جرف شوارع ودمر ممتلكات فلسطينية في مخيمي جنين وبلاطة، قبل انسحابه منها.وأوضحت أن فلسطينيا أصيب بجراح وصفت بالخطيرة تعاملت معها طواقم الهلال الأحمر في طوباس جراء إصابته بالرصاص الحي في الصدر، في حين نقلت مصابا بالرصاص الحي في اليد والفخذ ببلدة سعير.ومنذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، تتصاعد عمليات الاقتحام الإسرائيلية بالضفة الغربية، حيث ينفذ الجيش عمليات دهم وتفتيش تندلع على إثرها مواجهات مع الفلسطينيين.يأتي ذلك بالتزامن مع حرب مدمرة يشنها على غزة، خلفت 20 ألفا و424 شهيدا، و54 ألفا و36 جريحا معظمهم أطفال ونساء، في آخر حصيلة أصدرتها السلطات المحلية أول من أمس، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.وبشأن الاسرى قال نادي الأسير الفلسطيني إنه تلقى مزيدا من الشهادات عن حالات تعذيب مروعة لفلسطينيين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في غزة، فضلا عن حالات تعذيب لمعتقلين من الضفة الغربية المحتلة.وقال النادي في بيان أمس "تتصاعد الشهادات لمعتقلين من غزة أفرج عنهم مؤخرا تتضمن تفاصيل مروعة لعمليات تعذيب وتنكيل نفذها جيش الاحتلال بحقهم، وأجسادهم شاهدة عليها".وأضاف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، وترفض الإفصاح عن مصيرهم وأماكن احتجازهم وأعدادهم منذ بداية العدوان على غزة"علما أن من بينهم أسيرات، من بينهن طفلات ومسنات".وطالب النادي كافة المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، بالضغط على الاحتلال للكشف عن مصيرهم، ووقف عمليات التعذيب والتنكيل التي يتعرض لها الأسرى.ووزع نادي الأسير مقطع فيديو يظهر فيه مسنات وعلى قدميه ومعصميه آثار كدمات وجروح، وذكر أنه واحد من مجموعة من معتقلي غزة الذين أفرج عنهم مؤخرا من زنازين الاحتلال.في السياق، كشفت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك عن تعرض الأسير نائل البرغوثي (66 عاما) للتعذيب أثناء نقله من سجن عوفر غربي رام الله إلى سجن جلبوع شمالي إسرائيل.وقال البيان إن البرغوثي تعرض للضرب المبرح بالهراوات وأعقاب البنادق من قبل وحدات القمع على كافة أنحاء جسده، واستمر الاعتداء عليه ورفاقه الأسرى 3 ساعات متواصلة.وأكد أن الحادثة وقعت قبل نحو شهرين ونقلتها عنه محامية تابعة لهيئة شؤون الأسرى خلال زيارته في سجن شطة (شمال).ونقل البيان عن البرغوثي إفادته بأن عملية الاعتداء عليهم تركزت على منطقة الصدر والأضلاع، مما تسبب بإصابة أغلبية الأسرى بكسور ورضوض.وتحرر البرغوثي في صفقة تبادل بين حركة حماس وإسرائيل في 2011، ثم أعيد اعتقاله في 2014، وأعيد إليه الحكم المؤبد، ليمضي حتى الآن ما مجموعه 44 عاما داخل سجون الإحتلال، وهي المدة الأعلى من بين الأسرى.وأول من أمس، ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 4695 منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.وتتزامن هذه الاعتقالات مع حرب مدمرة يشنها إسرائيل على قطاع غزة، وخلفت حتى الآن 20 ألفا و500 شهيد و55 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.-(وكالات)