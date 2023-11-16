الخميس 16 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

غزة معزولة عن العالم.. انقطاع الإنترنت والاتصالات بالكامل لنفاذ الوقود

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انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت في غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" مساء اليوم رسميا عن توقف خدمات الاتصالات والإنترنت عن العمل كليا في قطاع غزة الذي يتعرض منذ أكثر من 40 يوما لعدوان همجي من قوات الاحتلال راح ضحيته 12 ألف شهيدا.

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وقالت الشركة في بيان لها بأن توقف الخدمة يأتي نتيجة لنفاذ الوقود الذي يمنع الاحتلال إدخاله إلى القطاع ويعتبر مغذيا رئيسيا لعمل أبراج وشبكات الاتصالات وبعد انتهاء مصادر الطاقة الاحتياطية التي كانت تعتمد عليها الشركة في الأيام الأخيرة.

ومع توقف الخدمة كليا عن القطاع يصبح أكثر من ٢ مليون غزي معزولين عن العالم الخارجي فيما يواصل الاحتلال هجمته الشرسة على الأطفال والنساء والمستشفيات في القطاع المحاصر منذ سنوات.

وقام الاحتلال متذ بداية العدوان على غزة يوم السابع من الشهر الماضي متعمدا بقطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن غزة ثلاث مرات عندما استهدف المسارات الدولية التي تربط شبكات الاتصالات بالعالم الخارجي.

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