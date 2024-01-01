غزة مع بداية 2024.. الحال كما هو: قصف وقتل وصمت عالمي

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عواصم - افتتح قطاع غزة عامه الجديد على غرار أيامه السابقة، على وقع قصف للاحتلال طال مناطق مختلفة، تزامنا مع قصف لكتائب عز الدين القسام/ الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتل أبيب وضواحيها بوابل من صواريخ "إم 90" ردا على "المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين".وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن إسرائيل استقبلت السنة الجديدة بوابل من الصواريخ من قطاع غزة.وفي وقت سابق، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن الجيش قرر تسريح 5 ألوية قتالية تعمل في قطاع غزة، منها لواءا الاحتياط 551 و14، إلى جانب 3 ألوية تدريب.وفي ضوء تسريح 5 ألوية ذكرت أنباء من الكيان إن الجيش الإسرائيلي مهتم بالانتقال إلى المرحلة التالية من الحملة، والهجوم بطريقة أكثر استهدافا، من الجو وعلى الأرض.ووفقا للتقديرات، سيتم تنفيذ المزيد والمزيد من العمليات والغارات المستهدفة على معاقل حماس في غزة، وبناء على ذلك، فإن تخفيض القوات يتم في محاولة لمنع قوات كبيرة من الأراضي الفلسطينية من أن تصبح هدفا لحماس والفصائل المقاتلة هناك.إلى جانب نقل القوات في الميدان وتغيير طريقة القتال، يستعد جيش الاحتلال أيضا لعام 2024 من خلال تدريب قادة جدد وخطط لاستدعاء جنود الاحتياط الذين تم تسريحهم، لمواصلة القتال في العام المقبل.وفي غزة دوّت أمس أصوات انفجارات غرب مخيم النصيرات، كما استهدفت زوارق الاحتلال منطقة الزوايدة وسط القطاع، وساحل غرب رفح جنوب غزة.كذلك قصفت المدفعية الإسرائيلية أيضا شرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، ونفذت قصفا عنيفا ومتواصلا على محيط مناطق جباليا البلد والتفاح ومخيم جباليا، كما ضربت قوات الكيان المحتل أحياء بوسط مدينة خان يونس جنوباً.وكان قصف للاحتلال استهدف منزلا غرب خان يونس أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، فيما سقط 35 شهيدا بضربات للاحتلال على خان يونس خلال الساعات الماضية، بينهم أطفال.أتت تلك الضربات في اليوم الأول من العام الجديد، وبعد تلميحات من الكيان المحتل بأن الحرب التي تفجرت في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية في غلاف غزة، قد تستمر أشهرا طويلة، وربما السنة كلها.كما جاءت بينما ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 21 ألفا و822، وزاد عدد المصابين إلى 56 ألفا و451، أغلبهم من الأطفال والنساء، يأتي ذلك وقد نزح أكثر من 80 % من سكان القطاع داخلياً، ودمر ثلثا أبنيته إما جزئياً أو كلياً.وبعدما أعلن الاحتلال أن تقديراته الأمنية تشير إلى أن الحرب الشرسة على القطاع لن تنهي إطلاق الصواريخ من غزة عقب انتهائها، بدأت بالتحضير لتلك المرحلة عبر إعداد ملاجئ وحواجز إضافية لحماية منطقة غلاف غزة التي تعرضت لهجوم حركة حماس، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت".وقالت مصادر في الكيان بأن لدى حماس القدرة على إطلاق الصواريخ لعامين أو ثلاثة أعوام بعد انتهاء الحرب ومهاجمة تلك المناطق، وهو ما دفع إسرائيل إلى تهيئتها، وفقا للصحيفة ذاتها.وكان كيان الاحتلال أكد مرارا أنه لن يوقف عملياته العسكرية على قطاع غزة إلا بالقضاء على حركة حماس، في حين رأى مراقبون أن هذا الهدف له احتمالات تحقيق معدومة.إلى ذلك أكد مصدر في حماس أمس أن موقف الحركة لا يزال على حاله ألا وهو رفض أي صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل قبل وقف النار.وأوضح المصدر أن وفدا من الحركة يتواجد في القاهرة، لبحث مقترح وقف إطلاق النار، في إشارة إلى أن المفاوضات مستمرة.وتشترط حماس منذ أيام عدة وقفاً شاملاً وتاماً لإطلاق النار في كامل القطاع المحاصر، مقابل تبادل الأسرى مع إسرائيل.في حين ترفض تل أبيب هذا الشرط مؤكدة ألا "هدنة نهائية للحرب قبل القضاء على حماس"، وفق ما أكد أكثر من مرة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، فضلا عن قيادة الجيش.وكانت القاهرة طرحت الأسبوع الماضي مسودة أو خطة أولية لاقتراح يقضي بتخلي حماس عن السلطة مقابل وقف دائم لإطلاق النار في غزة، إلا أن حماس وحركة الجهاد رفضتا هذا المقترح، وفق ما أكد حينها مصدران أمنيان مصريان، علماً أن مسؤولين من الحركتين نفيا علناً الأمر.كما تضمن المقترح المصري وقفاً لإطلاق النار على مراحل، تكون المرحلة الأولية مؤقتة لمدة أسبوع أو أسبوعين، ومن الممكن تجديده لاحقاً.-(وكالات)