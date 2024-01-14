"غزة منزوعة السلاح".. مراد الاحتلال من محور فيلادلفيا بغزة

اضافة اعلان

عواصم - منذ الشهر الماضي وحتى اليوم، تكرر اسم محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر كثيرا في وسائل الإعلام، خصوصا بعدما تحدث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على وجوب السيطرة عليه.وعلى الرغم من الموقف الرسمي الرافض للخطوة، إلا أن كيان الاحتلال يسعى للسيطرة على الشريط الحدودي بين جنوبي قطاع غزة ومصر، المعروف بـ"محور فيلادلفيا" أو "محور صلاح الدين"، بعد ما يقرب من عقدين على انسحابها من القطاع، وذلك لمنع حركة حماس من تهريب الأسلحة إلى القطاع، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.فقد تبين أن هذه الخطة ستكون "جزءا من استراتيجية الاحتلال لهزيمة الفصائل الفلسطينية، كما يزعم قادتها، وكذلك لمنع تكرار هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر).وبحسب الصحيفة، نقلا عن مسؤولين من الاحتلال فإن العملية ستشمل على الأرجح إبعاد مسؤولين فلسطينيين من معبر رفح، لتتمركز بدلا منهم قوات من جيش الاحتلال على امتداد الأراضي من الزاوية الجنوبية الشرقية لقطاع غزة، المتاخمة لكل من كيان الاحتلال ومصر، باتجاه البحر المتوسط، على بعد حوالي 14 كيلومتر إلى الشمال الغربي.وأضافوا أن إنهاء السيطرة الفلسطينية على معبر رفح الحدودي، يعد جزءا أساسيا من رؤية الكيان لمستقبل غزة، والتي بموجبها سيحل كيان فلسطيني غير مسلح بسلطات محدودة محل حماس، ويتولى مسؤولية الشؤون المدنية في القطاع، وفق الصحيفة.وفي حين كشف مسؤول كبير من دولة الاحتلال دون الكشف عن هويته، أن بلاده لا تريد أن تكون مسؤولة عن غزة على المدى الطويل، لكن السؤال هو كيف نتأكد من بقاء غزة منزوعة السلاح؟، مشددا على أنها معضلة حقيقية.ولهذا رأى أن الطريقة الوحيدة للسيطرة على منطقة جغرافية ما، هي التحكم بما يدخل إليها ويخرج منها، بحسب زعمه.كما تابع أنه في الوقت الحالي وعلى المدى القريب، تحتاج إسرائيل إلى السيطرة على الحدود خلال العقود المقبلة، بسبب القضايا الأمنية.يشار إلى أن تل أبيب لم تعطِ الضوء الأخضر النهائي للعملية على طول الحدود، وسيعتمد توقيت التنفيذ على المفاوضات مع الحكومة المصرية، حسب الصحيفة الأميركية.في حين أعربت مصر عن قلقها من أن العملية في محور فيلادلفيا يمكن أن تنتهك شروط معاهدة السلام الموقعة بين البلدين عام 1979، والتي تضع قيودا على عدد القوات التي يمكن لكلا البلدين نشرها بالقرب من الحدود في المنطقة.وكان مسؤولون من الاحتلال أكدوا ضرورة السيطرة على محور صلاح الدين، ملمحين إلى التشاور مع القاهرة في هذا الشأن، وهو ما نفته الأخيرة أكثر من مرة".وكان نتنياهو أشار أول من أمس إلى أن بلاده لم تتخذ قراراً بعد بخصوص سيطرتها عسكرياً على هذا الممر الواقع عند الحدود بين غزة ومصر.كما لفت إلى أن "غلق المنطقة الحدودية لعزل حركة حماس أحد أهداف الحرب الجارية في غزة"، مشيراً إلى أن "هناك عدداً من الخيارات منها نقل قوات إلى فيلادلفيا".يذكر أن مصادر مصرية كانت نفت مراراً خلال الفترة الماضية وجود أي تعاون مصري إسرائيلي فيما يخص محور صلاح الدين بغزة، مؤكدة أن مثل تلك الأنباء عارية تماماً من الصحة.ومحور فيلادلفيا يقع ضمن منطقة عازلة بموجب اتفاقية السلام "كامب ديفيد" بين مصر وكيان الاحتلال عام 1979، ويبلغ طوله 14 كلم.-(وكالات)