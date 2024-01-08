غزة.. نزوح متواصل لمعظم سكانها والموت بأثرهم أينما حلوا

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غزة - كأنهم في ماراثون عالمي يسير الغزيون قاطعين مسافات طويلة أملا في الحصول على الأمان من الاعتداءات المتواصلة على القطاع منذ 93 يوما، وكأنهم يبحثون عن سراب فلا يبالي العدوان الهمجي بهم ويعتبر كل سكان غزة أهدافا مشروعة ليروي عطشه بعد الذل الذي تعرض له على يد المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي "طوفان الاقصى".وقالت وكالة الأمم المتّحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن مليونا و900 ألف من سكان قطاع غزة نزحوا من منازلهم منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، في حين أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن جميع سكان القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن مئات الآلاف منهم باتوا بلا مأوى.وأوضحت "الأونروا"، في تقرير أصدرته أمس، أن 5 مراكز صحية فقط من أصل 22 مركزا صحيا تابعا لها ما تزال تعمل في المناطق الوسطى والجنوبية من القطاع.وقال الوكالة الأممية إن عدد النازحين المذكور آنفا يمثل 85 % من سكان القطاع، وإن بعض العائلات اضطرت للنزوح عدة مرات، والتنقل المستمر بحثاً عن الأمان.كما أفادت أن نحو 1.4 مليون نازح يقيمون في 155 منشأة تابعة للأونروا في جميع محافظات القطاع الخمس، وفق آخر إحصاء قامت به الوكالة في 2 الشهر الحالي، وأن 160 ألفا منهم شمال القطاع ومدينة غزة. وقالت إن نحو 500 ألف نازح يعيشون قرب المنشآت التابعة لها ويستفيدون من مساعداتها.من جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بعد جلسة مناقشة مع المفوض العام للأونروا، إن 85 % من سكان غزة نزحوا من مناطقهم، مشيرا إلى أن جميع سكان القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن مئات الآلاف منهم بلا مأوى.وشدد بوريل في تغريدة على موقع "إكس" على ضرورة الحفاظ على الأونروا ومواصلة دعمها كمقدم رئيسي للخدمات للفلسطينيين.وكان سكوت أندرسون، نائب مدير عمليات غزة في الأونروا، قد حذر أول من أمس من أن سكان غزة يتعرضون لضغط هائل، ومن غير المعروف إلى متى سيتحملون هذه الظروف القاسية دون غذاء ومأوى ومياه.وقال أيضا، خلال مقابلة أجرتها معه قناة "سي إن إن" الأميركية، إن "الوضع أصبح صعبا جدا، لاسيما أننا في فصل الشتاء، ومعظم السكان يعيشون في خيام".وأوضح أن "غزة تحولت لمدينة خيام، ويبذل سكانها قصارى جهدهم ليعيشوا حياتهم ويعتنوا بأطفالهم".-(وكالات)