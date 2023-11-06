غزة: 7 شهداء أطفال كل ساعة

سيف السيد

اضافة اعلان

تقتل آلة حرب الاحتلال الإسرائيلي 7 أطفال كل ساعة في غزة، ما يؤكد وحشية المحتل واستهدافه الواضح للطفولة في القطاع.وبحسب رصد أجرته "الغد" على عدد شهداء الحرب الشعواء، التي أطلقها الاحتلال ضد كل شيء في غزة، فقد بلغ عدد الشهداء الأطفال منذ بدء هذه الحرب 4800 طفلا، وبقسمتهم على عدد أيام الحرب الثلاثين، يتضح أن كل يوم يرتقي 160 طفلا شهيدا في غزة، ما يعني أن زهاء 7 أطفال يستشهدون بنيران الاحتلال المتوحش كل ساعة.ويفوق هذا العدد من الأطفال المعدل السنوي لوفيات الأطفال في مناطق الحروب خلال السنوات الأربع الماضية، بحسب ما سجلته منظمة إنقاذ الطفل العالمية.فحسب المنظمة قتل 2985 طفلا في 24 بقعة نزاع حول العالم في العام 2022، فيما قتل 2515 طفلا في العام 2021، و2674 طفلا في العام 2020، و4019 طفلا في العام 2019.واقترب عدد شهداء الحرب على غزة من 10 آلاف، وبتطبيق نفس العملية الحسابية السابقة يتضح ارتقاء 333 شهديا بالمتوسط في اليوم منذ بدء العدوان على القطاع، ما يعني ارتقاء 14 شهيدا كل ساعة.وكانت منظمة إنقاذ الطفل دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، معتبرة أن استمرار الحرب على القطاع من شأنه أن يؤدي إلى سقوط المزيد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.