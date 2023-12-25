الإثنين 25 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

غضب في كيان الاحتلال لتنفيذ جيشة برتوكول "هنيبال" وحكومته تنفي استخدامه

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أرشيفية
 أثارت صحف عالمية، وحتى عبرية موضوع قتل جيش الاحتلال لمواطنيه خلال عملية "طوفان الاقصى" في بروتوكول يعتمده الجيش بالاتفاق مع السياسيين والاجهزة الامنية الاخرى وأبرزها "الشاباك" (الخابرات الاسرائيلية)، ويدعى بروتوكول"هانيبال".اضافة اعلان
وينص بروتوكول "هانيبال"، المثير للجدل، على استخدام الأسلحة الثقيلة في حالة أسر الإسرائيليين، حتى في حالة وجود تهديد لحياتهم، بهدف منع الأسرى من مغادرة مكان الحدث، حيث يعدّ أنه من الأفضل أن يكون الإسرائيلي ميتا بدلا من أن يبقى أسيرا.
وأثار تنفيذ جيش الإسرائيلي لهذا البروتوكول جدلا واسعا، بعد نشر معلومات عن مقتل من مواطنيه "بنار صديقة" خلال هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على البلدات والقواعد العسكرية في غلاف غزة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
ونشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية تحقيقا عن مقتل 12 من كيان الاحتلال نتيجة لقصف دبابة إسرائيلية منزلا في مستوطنة "بئيري"، وذلك بتوجيه من القائد العسكري باراك حيرام، بعد أن احتجزهم مقاومون فلسطينيون.
وقالت زعيمة حزب "العمل" الإسرائيلي السابقة، شيلي يحيموفيتش، عبر منصة إكس، إن العميد حيرام أمر بإطلاق النار من دبابة واقتحام منزل في منطقة بئيري، ما أسفر عن مقتل 12 رهينة، بينهم أطفال، بشكل متعمد، وقالت، إن حملة عنيفة موجودة لتعطيل أي تحقيق أو نقاش حول ما وصفتها بـ"حادثة الجحيم".
ورأت يحيموفيتش أن الحادثة هي تنفيذ لبروتوكول "هانيبال"، وعبّرت بسخرية قائلة "يتقلب هانيبال في قبره".
وأضافت "لماذا؟ حيرام هو بطل إسرائيل، والأبطال الإسرائيليون يحمون الشعب الإسرائيلي ولا يُقتلونه. من أنا لأحكم؟ ومن هو ليقتل؟"
ولم يعترف الاحتلال رسميا بتنفيذ بروتوكول "هانيبال" في بلدات غلاف غزة، وحسب الإعلام في الكيان فيعود أول إصدار لبروتوكول هانيبال إلى عام 1986، ولكن صحيفة "هآرتس" العبرية أشارت إلى أن رئيس أركان الجيش السابق، غادي أيزنكوت، قد ألغاه في حزيران (يونيو) 2016.
لكن البروتوكول قد عاد إلى الواجهة بعد أن أسرت الفصائل المقاومة الفلسطينية العشرات من مواطني الاحتلال، بما في ذلك عسكريين برتب رفيعة خلال عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
ولم تصدر دولة الاحتلال تعليقا رسميا حول تصريحات يحيموفيتش حتى أمس.
يذكر أن الكاتبة الإسرائيلية نوعا ليمون قد ألقت الضوء أيضا، الخميس الماضي، على البروتوكول من خلال روايتين تشيران إلى تنفيذ الجيش الكيان لبروتوكول "هانيبال" في غلاف غزة، ودعت ليمون إلى إجراء تحقيق فوري في هذه الأحداث.
وتساءلت ليمون في مقال نشرته في صحيفة "هآرتس" عما إذا كانت إسرائيل قد نفذت بروتوكول هانيبال في حادث احتجاز رهائن إسرائيليين في مستوطنة كيبوتس "بئيري" خلال "طوفان الاقصى".

ومنذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، يشن الاحتلال عدوانا مدمرا على قطع غزة، أسفر عن استشهاد حوالي 26 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 55 ألفا أخرين، معظمهم أطفال ونساء. كما تسبب العدوان في تدمير هائل للبنية التحتية، وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة.-(وكالات)
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