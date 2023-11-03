غلاف غزة الجديد

يديعوت أحرونوت

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احوم برنياع 3/11/2023التقيت، أول من أمس، في المناطق المحاذية لشمال القطاع ضابطا عسكريا كبيرا، رجل احتياط، من سكان كيبوتس في الغلاف. أخليت عائلته الى أحد الكيبوتسات في الجبهة الداخلية، وهو عاد الى الجيش، الى فرقة تتحمل في هذه اللحظة عبء القتال في غزة. تحدثنا عن الضربة القاضية التي تلقيناها في أحداث 7 أكتوبر. روى لي أنه في أيام الانتظار للعملية البرية خرج الى جنازة صديق قتل. وقال: "لم يكن لدي الوقت لأبدل ملابسي. بقيت بالبزة، وهذا لم يكن بسيطا. لأول مرة في حياتي لم أشعر بالراحة وأنا أسير بالبزة العسكرية".أفترض أن هناك قراء ستقول لهم هذه الجملة الكثير. فهي ستجسد لهم عمق الألم، عمق الحرج. في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، أسمع كثيرا جملا مشابهة، كما اعترف على مسمعي رئيس أركان متقاعد.إن عصف المشاعر الذي يمر به الكثير جدا من الإسرائيليين منذ السبت إياه يمكن أن نقسمه الى ثلاثة فصول. الفصل الأول يتعلق بالقصورات التي سبقت هجوم حماس. ويتعلق الثاني بالرد الهزيل، البطيء، المغترب من قادة في الجيش على صرخات النجدة التي انطلقت على مدى اليوم في بلدات الغلاف. أما الفصل الثالث فيتعلق بدخول قوات الجيش الإسرائيلي الى غزة. انتقل الناس في غضون أيام من ثقة مطلقة الى صدمة، من صدمة الى غضب، الى إحساس بأن الجيش خانهم، وأنهم لن يتمكنوا أبدا من الاعتماد عليه مرة أخرى، وعندها، من ليل السبت الأخير، مرة أخرى الى تأييد وثقة مطلقتين عديمتي الشكوك."نصدق الجيش لأنه لا توجد جهة أخرى يمكن تصديقها"، قال ضابط الاحتياط. أشعر مثلك، قلت له. الجيش ما يزال هو الخيار الأفضل لدي. فكرت بداني فوكس من كيبوتس باري. وصلت الى كيبوتسه في اليوم الثاني من الحرب حين كان المخربون ما يزالون يتجولون بين البيوت المحترقة ويطلقون النار. روى لي فوكس عن الساعات الرهيبة التي مرت عليه وعلى عائلته حين لم يأت الجيش أو جاء وترك، وعندها تحدث بانفعال عن الجنود الذين جاؤوا في النهاية وقاتلوا ببطولة.عن مصيبة 7 أكتوبر يتحمل المسؤولية سياسيون وقادة عسكريون. الناس ليسوا مستعدين لأن يغفروا للسياسيين؛ وعن حق هم غير مستعدين لأن يغفروا. أما للجيش فهم يغفرون دوما.الحرب هي صدى غامض في غرفة العمليات المتقدمة لفرقة 162. حاضرة وغير حاضرة. في الغرف المبطنة بالإسمنت تجلس ضابطات وضباط معظمهم من الاحتياط ويتابعون صور الحرب على الشاشات. قادة الفرقة السابقون يلبسون البزات ويأتون لإسداء المشورة. الأدرينالين يملأ الجو. ربما أيضا اللقاء المتجدد مع الرفاق، إخوة السلاح. الأخضر الموحد. الأحذية المغبرة، الهروب من الهموم اليومية. الحيطان مليئة برسائل الحب والإعجاب التي كتبها ورسمها أطفال وبشعارات تعد بأننا معا سننتصر.16 مقاتلا قتلوا يوم الثلاثاء، انتقلت الإشاعة من الفم الى الأذن ونقلت المجتمع المدني من النشوة المؤقتة الى اكتئاب مؤقت. ونشر أمس أمر سقوط المقدم سلمان حبقة، قائد كيبة ورجل شجاع جدا تميز بالقتال على باري.لهذه الحراكات يوجد تأثير قليل جدا على معنويات من ينشغلون في القتال. المقاتلون يعيشون يومهم. والأمس بعيد عنهم. أما الغد فلا يتحقق.في أثناء الأسابيع التي سبقت التوغل البري، جرت مداولات في الفرقة وفي قيادة المنطقة الجنوبية عن غزة في اليوم التالي. للكابينتان، الضيق والموسع، مضمون هذه المداولات لم يصل. فالعملية البرية هي خطوة عسكرية نتائجها مفتوحة. محاصرة وبتر، أسماها مصدر عسكري. غلاف غزة الجديد، أضفت أنا. وزير الدفاع غالنت يتحفظ من التشديد على الموضوع الجغرافي. تآكل العدو أهم في نظره من إغلاق المنطقة وهو يأمل في أن الضغط من الأسفل، من السكان، سيخضع السنوار. التعليمات التي يصدرها السنوار، كما يبدو، من الخندق تفقد بالتدريج العلاقة بما يحصل في الواقع.لعل هذا هو الاتجاه، لكن، صحيح حتى أمس، حماس لم تنهر. هي تقاتل، وللأسف تجبي منا ثمنا باهظا. فهل، كما كتب أمس في الصحيفة نداف ايال، كفيل السنوار في أن يفكر في لحظة ما في خروجه هو وقادة حماس الآخرين من غزة الى المنفى؟ الفكرة مشوقة. وهي تعطي مجالا للأمل.هل هذا ما يريده السنوار؟ يوجد في إسرائيل الكثير من الخبراء في شؤون السنوار، ومعظمهم أخطأوا فيه خطأ رهيبا. لا أعتقد أن أحدا ما حقا يعرف ماذا يحصل في رأسه. لكنه ليس عرفات 1982، الذي وافق على أن ينتقل من منفى لبنان الى منفى تونس وانطلق من هناك من جديد. ومع ألف فرق، فإنه أيضا ليس اليعيزر بن يئير الذي انتحر مع رجاله في متسادا. الأوراق التي يحتفظ بها في هذه اللحظة قوية: 242 مخطوفا، الإعجاب في العالم العربي والإسلامي وصعوبة إسرائيل المتفاقمة للالتزام بقيود الزمن والشرعية. وضعه صعب، لكنه ليس يائسا.خطرانفي الجيش يتحدثون عن أشهر سيتطلبها تطهير مدينة غزة من حماس. مشكوك أن يكون بوسع الإدارة الأميركية أن تتعايش مع جدول زمني كهذا، أن تواصل ردع حزب الله في الشمال والحوثيين في اليمن وتواصل إسناد إسرائيل سياسيا، رغم الصور القاسية، رغم المعارضة في الجناح اليساري بين الديمقراطيين.بعد أن أصيب عدد كبير من غير المشاركين في المعركة مع كتيبة حماس في جباليا، رفع وزير الدفاع اوستن الهاتف لغالنت. المكالمة كانت قاسية. غالنت تحدث عن ضرر جانبي، أما أوستن فقد تحدث عن ضرر حقيقي. غالنت تحدث عن إبراهيم البياري، قائد الكتيبة الذي صفي. فقد قال "لقد وجه جنوده كيف يقتلون الأطفال".يؤمن غالنت بأنه في نهاية الحرب سيتمكن من أن يقول للجمهور إنه حقق هدفين: لا يوجد حكم حماس وقطاع غزة فك عن مسؤولية إسرائيل -لا شاحنات، لا عمل، لا مستشفيات. فإما أن يحقق هذين الهدفين، أو يشرح من منعه من أن يحققهما. هذه هي الرواية.أمس وصل وزير الخارجية بلينكن مرة أخرى الى إسرائيل. الإنجليزية إياها، لكن لغتين. نتنياهو يحتاج الى الزمن، المال، الإسناد والشرعية، أربعة مقدرات آخذة في التآكل؛ إدارة بايدن بحاجة الى استراتيجية خروج. هي تسعى لتنظيم قوة برية تؤدي مهامها كصاحب السيادة في غزة بدلا من حماس، وفي المرحلة التالية لإعادة بناء السلطة الفلسطينية وإعادتها الى القطاع. إن شئتم، خطران من المصنع اللبناني: خطر المراوحة؛ خطر القوة الدولية التي من تحتها يزدهر العنف.تجولت هذا الأسبوع في مناطق الاستعداد. في حملة الجرف الصامد قتل نحو نصف الجنود في الخلف، في مناطق الاستعداد. هذه المرة يستعد الجيش الإسرائيلي جيدا، تحت حماية القبة الحديدية. الحقول التي استخدمت مواقف للدبابات والمجنزرات تكاد تكون فارغة. هنا وهناك مركبة أصيبت في 7 أكتوبر وتركت، هنا وهناك دبابة خرجت من غزة، هنا وهناك مجنزرات وناقلات فعلت مضادات دروع حماس فعلها فيها. لم تدخل أي ناقلة جنود هذه المرة الى غزة، كما يعدوني. لكن، كما علمت هذا الأسبوع، فإن النمر، المجنزرة العسكرية الإسرائيلية الجديدة، غير محصنة.القتل.. السلب.. الضميبشر الأسبوع الرابع من الحرب بعودة السموتريتشيين والبن غفيريين. في البداية اتخذوا خطوة الى الوراء: فلم يؤهلم أي شيء للتصدي للضائقة التي ولدت في كارثة 7 أكتوبر. لكن هذا لا يستمر طويلا. في الوقت الذي يركز فيه كابينت الطوارئ على الجهد لمنع اتساع الحرب في غزة وفي الشمال الى ساحات أخرى، يسعى الوزيران السائبان الى فتح جبهة ثالثة. ما يعد في نظر معظم الإسرائيليين خطرا كبيرا، في نظر سموتريتش وبن غفير يعد فرصة. موجة عمليات فلسطينية في الضفة، يشعل أوزارها إرهاب يهودي، ستجلب الفوضى التي يمكن بعدها فرض النظام: القتل، السلب، الضم.في هذا الموضوع، نشأ حلف مشوق بين يوآف غالنت وغادي آيزنكوت وبيني غانتس. ثلاثتهم تربوا في منظومة عسكرية آمنت بأن الرزق يبعد عن العنف. من يوجد له خبز يتعين عليه أن يجلبه لأطفاله، سيفكر مرتين قبل أن يحمل السكين. كما آمنت المنظومة العسكرية بالتعاون الأمني مع أجهزة السلطة الفلسطينية.قبل شهرين قررت الحكومة سلسلة خطوات تستهدف تعزيز السلطة اقتصاديا. سموتريتش، بقبعته كوزير للمالية، رفض التوقيع. وهو يرفض أن يحول الى السلطة 682 مليون شيكل مدينة إسرائيل بها لها، في جباية الجمارك والضرائب. بقبعته الثانية كمسؤول عن الإدارة المدنية، يفعل كل ما في وسعه كي يمول الاستيطان غير القانوني والسلب من الفلسطينيين. بن غفير يسهم بنصيبه، بالتوزيع غير المسؤول للأسلحة على جهات مشكوك فيها بالمستوطنان وبتجاهل انتهاكات القانون. 4 آلاف عامل من غزة علقوا في إسرائيل منذ بداية الحرب؛ 3 آلاف آخرون علقوا في الضفة. بن غفير يرفض إعادتهم الى غزة. "هذا جنون"، يقول آيزنكوت. "محبان لإشعال النار يريدان إشعال جبهة ثالثة. يدور الحديث عن نحو 200 بلدة يهودية؛ مئات الكيلومترات من الطرق التي يجب حراستها. سيتعين علينا أن نضاعف القوة هناك بثلاثة أضعاف -أن نملأ يهودا والسامرة برجال الاحتياط. ليس لديهما أي فهم لمشاكل الأمن في إسرائيل".للحكومة التي قامت قبل عشرة أشهر كان هناك جدول أعمال خاص بها. من يومها الأول أدارت الظهر لجدول الأعمال الحقيقي الذي ينبغي لحكومة إسرائيل أن تعالجه. هذا التوتر أصبح هوة في 7 أكتوبر.