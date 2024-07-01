غليان في الكيان المحتل تجاه عدة ملفات أبرزها تجنيد "الحريديم"

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القدس المحتلة - منذ بدء حرب الاحتلال على قطاع غزة قبل 9 أشهر وحتى اليوم، تلاحق المتاعب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.فمن عقدة عودة الرهائن التي لم تر حلا رغم المفاوضات والوسطاء حتى إنهاء القتال والجبهات المشتعلة إلى المظاهرات في الداخل واتهامات الخيانة، والأثر الذي تركه قرار المحكمة العليا بتجنيد اليهود المتشددين.ومساء الأحد الماضي، انتشر مقطع فيديو يظهر آيالا ميتزجر، زوجة ابن يوروم ميتزجر، الأسير الذي قُتل بسبب ضربات الاحتلال على غزة، وهي تقول أمام حشد من الناس إنه إذا لم يعد الأسرى المتبقون، "فسوف ننتظر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحبل المشنقة".يشار إلى أن المظاهرات لم تهدأ في الداخل المحتل بسبب ملف الأسرى خصوصاً، رغم العنف الذي يواجهه المتظاهرون من قبل الشرطة بتحريض وزير الامن المتطرف ايتمار بن غفير.وفي وقت سابق من أمس أطلقت الشرطة تحقيقا داخليا مع ضابط تم تصويره وهو يشتم متظاهرا في القدس المحتلة.ولم يسلم نتنياهو في الوقت نفسه، من مظاهرات المتطرفين الحاشدة ضد تجنيدهم في الجيش، بعد أن ألغت المحكمة العليا فعليا الإعفاء الذي كان يُمنح لهم منذ فترة طويلة.وأثارت الجهود المبذولة للحفاظ على هذا الإعفاء حفيظة العديدين في الكيان المحتل الذين يخدمون عادة في الجيش، حيث ما يزال الجنود يُقتلون في الحرب المستمرة على غزة.وكان مكتب المدعي العام جالي باهاراف ميارا أصدر تعليماته لوزارة الدفاع بتنفيذ حكم المحكمة العليا بتجنيد اليهود الحريديم، قائلا: "التزام المؤسسة الدفاعية بتجنيد طلاب المدارس الدينية سيكون ساريا بالفعل اعتبارا من الأول من تموز (يوليو) أي يوم أمس.وحول التطبيق عمليا سألت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير لها، هل سيبدأ الجيش بإرسال الآلاف من أوامر التجنيد صباح (أمس) إلى طلاب المدارس الدينية الحريدية في جميع أنحاء البلاد؟" مشيرة إلى رفض وزارة الدفاع الإسرائيلية الإجابة عن سؤال حول كيفية الالتزام بأوامر المدعي العام.والإجابة المختصرة حسب الصحيفةـ هي "على الأرجح لا، على الأقل ليس في المستقبل القريب. لكن سيتعين على وزارة الدفاع، والجيش البدء في وضع آلية تجنيد يمكنها إصدار إشعارات التجنيد بسرعة والبدء في تجنيد حوالي 4800 مجند أرثوذكسي متشدد خلال الأشهر الـ12 المقبلة".وحول الأعداد التي سيشملها قالت الصحيفة: "يوجد حاليا 63 ألف رجل مؤهلين للخدمة العسكرية، وهم الآن عرضة للتجنيد، وفقا لحكم المحكمة وأوامر النائب العام".كما تنقل عن شلوميت رافيتسكي تورباز، مديرة برنامج الدين والدولة في معهد الديمقراطية الإسرائيلي، قولها: "هناك 14 ألف شاب حريدي آخرين سيبلغون 18 عاما خلال سنة التجنيد الحالية، التي بدأت في حزيران (يونيو) الماضي، والذين سيصبحون مؤهلين للتجنيد خلال الأشهر الـ12 المقبلة.وأضافت: "إذا جمعنا هذا العدد معا، فإنه يصل إلى نحو 77 ألف شاب من الحريديم الذين يمكن لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن يرسل إليهم أوامر التجنيد بشكل قانوني خلال العام المقبل".وحول الوسائل العملية لتجنيد هؤلاء عمليا قالت الصحيفة: "يوجد لدى الجيش خياران رئيسيان، الأول هو إجراء قرعة عشوائية بين المؤهلين للتجنيد والمجندين حسب الرقم الذي يتم استدعاؤه".لكن الصحيفة استدركت قائلة "إن تنفيذ مثل هذه الآلية من شأنه أن يؤدي إلى مواجهة مباشرة مع المجتمع الأرثوذكسي المتطرف وقيادته إذا انتهى الأمر بالشباب في المدارس الدينية النخبوية الذين وهم بمثابة قرة عين المجتمع الأرثوذكسي المتطرف إلى التجنيد".والبديل، كما تنقل الصحفية رافيتسكي تور باز هو "تجنيد الثمار الدنيا، أي الشباب من مجتمع الحريديم الحديث وأولئك الذين يرتادون المدارس الدينية المتسربة، وهي مؤسسات أنشأها المجتمع الحريدي لتوفير بيئة أرثوذكسية ملتزمة للشباب الذين لا يهتمون بصرامة الدراسة التلمودية الدائمة".وبحسب أرقام معهد الديمقراطية الإسرائيلي، فإن مجتمع "الحريديم الحديث"، بما في ذلك أولئك الذين يدرسون في المدارس التي تدرس المواد الأساسية وكذلك أولئك الذين ينتمون إلى أسر مهاجرة، "يشكل ما بين 11 % إلى 15 % من الجمهور الأرثوذكسي المتطرف".وتضيف الصحيفة أن هذه الشريحة "أكثر اندماجا في المجتمع من التيار الحريدي السائد وينظر إليها على أنها أقل عداءً لفكرة الخدمة العسكرية، لذلك قد يجد الجيش مجندين أكثر استعدادا هناك مقارنة بأجزاء أخرى من المجتمع.ويقدر معهد الديمقراطية في الكيان المحتل أنه من بين 63 ألف طالب من طلاب المعاهد الدينية الحريدية المؤهلين للتجنيد، هناك نحو 9500 يلتحقون بهذه المعاهد الدينية. وبما أن هذه المعاهد الدينية تعمل في المقام الأول كإطار لإبقاء مثل هؤلاء الرجال داخل المجتمع الحريدي، فمن الممكن أن يكون القادة المتشددون على استعداد للسماح للطلاب هناك بالخدمة في الجيش.ورغم أنه قد يكون هناك مقاومة أقل من جانب القيادة الحاخامية والسياسية الحريدية لتجنيد هؤلاء الشباب، فإن هناك تساؤلات حول قانونية هذه الخطوة، حيث يتعين على الدولة أن تتصرف وفقا للقانون الإداري، الذي يتضمن أحكاما لتطبيق القوانين على قدم المساواة تجاه الجميع.وبحسب يسرائيل كوهين، وهو صحفي ومعلق حريدي، فإنه "إذا ركز الجيش بالفعل على القطاعات الأكثر هامشية من طلاب المدارس الدينية، ولم يتجاوز الأمر الذي ينص على 4800 مجند هذا العام، فإن قيادة المجتمع الحريدي السائد قد توافق على ذلك بدلا" من اتخاذ قرار بشأن تمرد مجتمعي كبير".ويضيف كوهين: "إذا فعلوا شيئا عشوائيا -قرعة مثلاـ فستكون هناك مشكلة خطيرة، إذا بدأوا بالوصول إلى التيار الحريدي السائد فقد يؤدي ذلك إلى انفجار".-(وكالات)