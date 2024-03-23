السبت 23 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غوتيريس: منع دخول المساعدات لغزة فضيحة

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توقف شاحنات المساعدات عند معبر رفح

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المحاصر.

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وقال غوتيريس في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت خلال زيارة للجانب المصري من معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة إن "منع دخول المساعدات فضيحة أخلاقية، وإن الفلسطينيين من أطفال ونساء ورجال يعيشون كابوساً لا ينتهي".


واستنكر وقوف الشاحنات على جانب من المعبر بينما المجاعة على الجانب الآخر، مطالبا بالسماح بدخول جميع المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح المحتجزين.


وحذر من أن أي هجوم آخر سيجعل الأمور أسوأ على المدنيين الفلسطينيين والمحتجزين وشعوب المنطقة"، في إشارة إلى مخطط إسرائيلي شنّ هجوم على رفح، الذي يلقى رفضا دوليا.


وأوضح غوتيريس أن هدف زيارته تسليط الضوء على الصعوبات والآلام التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة، وأن الغالبية العظمى من دول العالم سئمت ما يحدث في غزة.

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