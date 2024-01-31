غوتيريش: "الأونروا" العمود الفقري للمساعدات في غزة

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تمثل "العمود الفقري" للمساعدات في قطاع غزة.وأضاف غوتيريش للجنة تابعة للأمم المتحدة تعنى بحقوق الفلسطينيين، إنه "التقى الثلاثاء مع مانحين للإصغاء إلى مخاوفهم وتحديد الخطوات التي تقوم الأمم المتحدة بها للتعامل معها"، مستدركا أن "الأونروا هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة بأكملها".وكانت واشنطن ودول أوروبية أعلنت "التعليق الفوري لتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عقب مزاعم إسرائيلية بمشاركة موظفين غزيين تابعين للوكالة في معركة (طوفان الأقصى)".وتقدم الأونروا التي تأسست لمساعدة اللاجئين منذ حرب عام 1948، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.كما تساعد الوكالة أيضا نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ولها دور حيوي في تقديم المساعدات خلال الحرب الخالية.ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 26 ألفا و900 شهيد، وإصابة 65 ألفا و949 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.