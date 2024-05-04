السبت 04 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غوتيريش: الصحافة البيئية أصبحت مهنة خطيرة بشكل متزايد

غوتيرش أمام مجلس الأمن
غوتيرش أمام مجلس الأمن
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة، إن الصحفيين الذين يغطون القضايا البيئية أصبحوا مستهدفين بالعنف بشكل متزايد في وقت يواجه فيه العالم حالة طوارئ بيئية غير مسبوقة.اضافة اعلان
وأظهر تقرير من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، والذي صدر قبل ساعات، زيادة في أعمال العنف من جانب الجهات الحكومية والخاصة ضد المراسلين الذين يغطون شؤون البيئة في جميع أنحاء العالم.
وقال جوتيريش في رسالة بالفيديو خلال فعالية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في سانتياغو في تشيلي إن "حرية الصحافة تحت الحصار، والصحافة البيئية مهنة خطيرة على نحو متزايد".
وأضاف غوتيريش أن عشرات الصحفيين لاقوا حتفهم في السنوات الأخيرة أثناء تغطيتهم موضوعات مثل التعدين بشكل غير قانوني وقطع الأشجار والصيد غير المشروع.
ومن بين 44 صحفيا قتلوا في 15 دولة أثناء تغطيتهم للقضايا البيئية في الفترة من 2009 إلى 2023، أفضت خمس قضايا فقط إلى إدانات، وفقا لتقرير اليونسكو.
كما ندد كل من غوتيريش ورئيس تشيلي جابرييل بوريك بمقتل صحفيين في غزة مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
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