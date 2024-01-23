غوتيريش: نواجه رفضا غير مبرر لدخول مواد أساسية إلى غزة

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ان سكان غزة يواجهون دمارا على نطاق غير مسبوق وجميع سكان القطاع جوعى.واضاف ان سكان غزة يواجهون احتمالات متزايدة من الإصابة بالأمراض والأوبئة.وبين ان المنظمات الإنسانية تكافح لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.وأكد اننا نواجه عمليات تفتيش صعبة وعمليات رفض غير مبررة لدخول مواد أساسية لقطاع غزة.واشار ان عشرات العاملين الإنسانيين ينتظرون موافقة الحكومة الإسرائيلية على منحهم تأشيرات دخول.وطلب غوتيريش تجديده لوقف إطلاق نار فوري في غزة، مضيفا انه لا مبرر للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.وأكد ان الرفض الإسرائيلي المتكرر لحل الدولتين وإنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة يطيلان أمد الصراع.