الإثنين 13 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

غوتيريش: يجب أن تتولى السلطة الفلسطينية حكم غزة وهذا هو أفضل سيناريو للحل

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محمود عباس
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن السلطة الفلسطينية يجب أن تتولى حكم غزة.

وقال غوتيريش: "يجب أن تتولى السلطة الفلسطينية الحكم في غزة، وبعد ذلك ستوافق إسرائيل على مفاوضات جادة حول حل الدولتين بدعم من المجتمع الدولي".اضافة اعلان

وأكد غوتيريش أن: "هذا هو أفضل سيناريو". وكالات 
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