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الإثنين 13 تشرين الثاني 2023
2:30 ص
غوتيريش: يجب أن تتولى السلطة الفلسطينية حكم غزة وهذا هو أفضل سيناريو للحل
محمود عباس
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن السلطة الفلسطينية يجب أن تتولى حكم غزة.
وقال غوتيريش: "يجب أن تتولى السلطة الفلسطينية الحكم في غزة، وبعد ذلك ستوافق إسرائيل على مفاوضات جادة حول حل الدولتين بدعم من المجتمع الدولي".
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وأكد غوتيريش أن: "هذا هو أفضل سيناريو". وكالات
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