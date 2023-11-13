غوتيريش: يجب أن تتولى السلطة الفلسطينية حكم غزة وهذا هو أفضل سيناريو للحل

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن السلطة الفلسطينية يجب أن تتولى حكم غزة.وقال غوتيريش: "يجب أن تتولى السلطة الفلسطينية الحكم في غزة، وبعد ذلك ستوافق إسرائيل على مفاوضات جادة حول حل الدولتين بدعم من المجتمع الدولي".وأكد غوتيريش أن: "هذا هو أفضل سيناريو". وكالات