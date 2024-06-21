غوتيريش يحذر من مخاطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، من مخاطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.



وأعرب في تصريحات صحفية عن بالغ القلق بشأن التصعيد بين إسرائيل وحزب الله على الخط الأزرق، محذرًا من أن خطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، حقيقي ويجب تجنبه.

اضافة اعلان



وشدد غوتيريش على ضرورة أن يقول العالم بصوت عال وواضح إن تهدئة التصعيد فورا ليست ممكنة فحسب ولكنها أساسية، ولا يوجد حل عسكري.



وقال إن الوقت قد حان للتعقل والعقلانية والانخراط العملي والواقعي من الأطراف في السبل الدبلوماسية والسياسية المتاحة لإنهاء العنف واستعادة الاستقرار وتجنب المزيد من المعاناة البشرية في منطقة شهدت الكثير بالفعل.

وأكد غوتيريش أن وقف الأعمال القتالية والتقدم نحو الوقف الدائم لإطلاق النار هو الحل الدائم الوحيد.--(بترا)