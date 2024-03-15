الجمعة 15 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غوتيريش يدعو للوقوف في وجه التعصب بجميع أشكاله

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إلى الوقوف في وجه التعصّب بجميع أشكاله واجتثاثه من جذوره.


وقال غوتيريش في رسالته بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا، إن هناك موجة متصاعدة من الكراهية ضد المسلمين في كثير من أنحاء العالم، مبينا أن التمييز المؤسسي وأشكالا أخرى من العوائق تنتهك حقوق الإنسان والكرامة الواجبة للمسلمين.

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وأضاف غوتيريش: "يجب على القادة أن يدينوا الخطاب التحريضي المؤجج للنعرات وأن يحموا الحرية الدينية، ويجب على المنصات الرقمية أن تطبّق ضوابط على المحتوى الذي يحضّ على الكراهية، وأن تحمي المستخدمين من المضايقات، ويجب على الجميع أن يتّحدوا لمكافحة التعصب والتنميط والتحيّز".


ودعا الأمين العام إلى الالتزام بتشجيع الاحترام المتبادل والتفاهم، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وإقامة مجتمعات شاملة لجميع الناس يعمّها السلام والعدل. --(بترا)

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