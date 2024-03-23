غوتيريش يزور رفح المصرية السبت

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ويُتوقع أن يصل غوتيريش إلى مصر مساء الجمعة آتياً من بروكسل "في رحلته التضامنية السنوية في شهر رمضان، والتي تأتي هذا العام في فترة مضطربة مع النزاع في غزة"، وفقاً لحق.ومن المقرر أن يتوجه الأمين العام "إلى شمال سيناء حيث سيزور مستشفى في العريش" ثم يذهب السبت "إلى رفح في الجانب المصري حيث سيلتقي عاملين في المجال الإنساني".ويعد معبر رفح نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وهي مساعدات تعتبرها الأمم المتحدة غير كافية في وقت تهدّد المجاعة سكان القطاع الفلسطيني حيث استشهد أكثر من 32 ألف شخص منذ بدء الحرب الإسرائيلية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.وقال فرحان حق إن غوتيريش الذي سبق أن زار رفح في تشرين الأول/أكتوبر "سيكرر دعواته لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية" في غزة وأيضاً في السودان، خلال زيارته.ومن المتوقع أن يلتقي غوتيريش في القاهرة مسؤولين مصريين ويتناول الإفطار مع لاجئين سودانيين فروا من بلادهم التي مزقتها الحرب المستمرة منذ نحو عام.ويتوجه غوتيريش بعد ذلك إلى الأردن حيث يلتقي موظفين لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).