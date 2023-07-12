"فاغنر" تسلم عتادها للجيش الروسي

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اعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية تستكمل استلام المعدات العسكرية من وحدات مجموعة "فاغنر" وإرسالها إلى المناطق الخلفية للصيانة والتحضير للاستخدام.وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء: "يتم تسليم جميع المعدات والأسلحة إلى المناطق الخلفية، حيث تقوم وحدات الإصلاح والترميم التابعة للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية بالصيانة والإعداد للاستخدام".وكالات