الأربعاء 12 تموز 2023
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"فاغنر" تسلم عتادها للجيش الروسي

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قوات فاغنر
اعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية تستكمل استلام المعدات العسكرية من وحدات مجموعة "فاغنر" وإرسالها إلى المناطق الخلفية للصيانة والتحضير للاستخدام.اضافة اعلان

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء: "يتم تسليم جميع المعدات والأسلحة إلى المناطق الخلفية، حيث تقوم وحدات الإصلاح والترميم التابعة للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية بالصيانة والإعداد للاستخدام".وكالات 

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